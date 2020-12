El turismo rural de Salamanca... sin turistas

La provincia de Salamanca se enfrenta a un puente de la Constitución de lo más atípico debido a los cierres perimetrales aprobados por la Junta de Castilla y León.

A la buena noticia de la reapertura de bares y restaurantes de cara a este viernes, se suma el contrapunto en los cierres perimetrales también aprobados por el Gobierno regional para reducir lo más posible la movilidad del público y evitar contagios por coronavirus. La Junta de Castilla y León fue ayer clara: las provincias de León y Salamanca quedan perimetradas este viernes como ya hicieron el pasado viernes Segovia y Ávila. Por tanto, los ciudadanos de esas provincias podrán moverse entre ellas pero no podrán entrar en Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.

Así las cosas, el largo puente festivo de la Constitución se presenta a medio gas por las restricciones comunitarias pero, también, por la imposibilidad de madrileños y extremeños para acceder a la provincia de Salamanca.

Esta situación afectará sobremanera a los municipios de Salamanca que se nutre de ese turismo en jornadas festivas por su proximidad.

Así lo explica, por ejemplo, Félix Chamorro, de San Miguel de Valero, al indicar cómo la ocupación de sus alojamientos apenas llegará al 10%: “en la Sierra, casi todo el mundo que viene es de Madrid y, como no pueden venir, de once habitaciones sólo tenemos una reservada con gente de Salamanca”. Añade otro aspecto, que es el de la incertidumbre, ya que en su casa rural tenía reserva de un grupo de Ávila pero la anuló al no saber hasta ayer si podían acudir o no. En cuanto al servicio de restauración, con limitaciones de aforo, la situación puede alcanzar el 50% y ya comienza a tener reservas de clientes de la zona y de Salamanca. Lo mismo sucede en negocios de otras localidades, como el que dirige la familia de María Crego en Endrinal, donde las reservas son todo de gente de la provincia, aunque también se pierde clientela: “este puente, en la zona, era muy bueno porque venía la gente a comprar embutido”, señala.

Para Inmaculada López, empresaria hostelera de la localidad, afronta el puente de la Constitución con preocupación por los cierres perimetrales y afirma que “¿de qué nos sirve que abra la hostelería si la gente no puede venir a Candelario?”, se pregunta en una situación que “no entendemos”. También ha vivido cancelaciones de turistas de Zamora, Valladolid, Madrid y Extremadura y afirma que “vivimos una situación muy difícil y con mucha incertidumbre” y, por tanto, concluye que “necesitamos que nos dejen trabajar”. Algunos negocios han optado por decisiones más drásticas y el caso de la pequeña estación de Puerto de Béjar es uno de ellos ya que no abrirá en diciembre “porque la pandemia está ahí, hay miedo y nosotros preferimos esperar. No queremos precipitarnos”, explica Rebeca Tamayo.