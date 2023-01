El trámite que permitirá a Guijuelo mejorar la seguridad y la imagen de su entrada sur

El pleno del Ayuntamiento de Guijuelo ha dado luz verde a la solicitud de cesión de un tramo de la antigua carretera N-630 en el acceso sur de Guijuelo para mejorar la seguridad y la imagen.

En concreto, se trata del tramo comprendido entre el puente de los cinco ojos (junto a Maguisa) y el acceso al recinto ferial de la villa. Una zona en la que el Ayuntamiento tiene diversos proyectos encaminados, por un lado, a dar una nueva imagen desde uno de los accesos principales a la localidad y, por el otro, a dotar la zona de nuevas medidas de regulación del tráfico en una zona de alto volumen de circulación al encontrarse allí el polígono agroalimentario, el matadero Guijuelo y la zona industrial S3-11.

La cesión de los dos accesos principales a Guijuelo por la N-630 viene de largo y, como confirmaba el alcalde, Roberto Martín, la petición al Ministerio de Transportes se hizo hace seis meses a través de la junta de Gobierno local, aunque es preceptivo que se apruebe en pleno, como ayer sucedió. La medida salió adelante con la mayoría de los 7 votos del PP ya que Cs y PSOE se abstuvieron. Sus portavoces, Guillermo Delgado y Jorge Martín, justificaron la abstención en que no se sabía el motivo para pedir la cesión y, también, por el tema de la financiación del mantenimiento de dicha carretera de ahora en adelante. El alcalde explicó que el Ayuntamiento pretende ampliar el paseo de la dehesa, así como embellecer el acceso sur a la villa y construir una rotonda en esa zona. El Ayuntamiento ya había planteado la instalación de algún badén pero, recordó, que en 11 metros a ambos lados de la carretera no se puede intervenir sin permiso del Ministerio que, por norma general, no autorizaba las intervenciones solicitadas. Respecto al mantenimiento, recordó que en los ocho años que lleva en el Ayuntamiento (4 como concejal y 4 como alcalde) solo se ha intervenido una vez en esa zona con una inversión de unos 75.000 euros, cantidad asumible por el Consistorio.