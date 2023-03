El trabajo de Julio Elices con 92 años: de carros de verdad a magníficas miniaturas

“Mi padre ha trabajado desde siempre. Empezó de pequeño haciendo carros para el campo. Era un trabajo manual y le gustaba pero eso se dejó de hacer porque ya no se utilizaban los carros y pasó a las carrocerías de camiones . Fue evolucionando y se empezó con las estructuras y el aluminio, hasta ahora, que seguimos con el acero inoxidable para las industrias cárnicas”, explica Baltasar Elices, hijo de Julio Elices, que en abril cumplirá 93 años y es el autor de una muestra que recoge carros en miniatura y maquetas de edificios, tanto de Guijuelo, como de Salamanca. Así, se puede encontrar la plaza de toros de Salamanca, la estación de tren o El Torreón de Guijuelo. También para el recuerdo se encuentra la maqueta del antiguo edificio que ahora alberga la Casa Consistorial de Guijuelo. Y todo ello, como recuerda su hijo Baltasar Elices, después de jubilado.

Julio ha trabajado toda su vida con estructuras y materiales muy variados por lo que la afición de las miniaturas no le supuso gran problema. Empezó a construir su propio taller y dejó un intervalo de un año y medio para irse a Holanda. Allí trabajó, paradójicamente, en un matadero. Pasado ese tiempo, regresó, terminó el taller y siguió con la actividad hasta su jubilación.

La afición por la que ahora se le ha reconocido y que puede disfrutarse aún en el Ayuntamiento comenzó ya jubilado. “Como se sabía la escala de los carros grandes, se acordaba y los hacía tal cual”, señala el hijo, que recuerda cómo, por ejemplo, a cada nuera le ha regalado uno. “Él no ha sido de salir al bar o a la partida y se entretenía en esto y montaba también en bicicleta”, actividades que, sin duda, le mantenían activo física y mentalmente.

Cuando quería hacer una de las piezas de algún edificio, por ejemplo, iba hasta el lugar en cuestión y lo analizaba para luego plasmarlo en sus miniaturas. Para la plaza de toros de Salamanca, por ejemplo, se iba hasta la capital, la contemplaba y dibujaba una especie de boceto con el que luego hacía la creación. Pero, como él mismo reconoció el día de la inauguración, había algunos edificios que no conocía en vivo y los había recreado de verlos en un libro.

Y es que, además de edificios o escenas de Guijuelo y Salamanca, cuenta entre sus piezas con la Basílica de Covadonga en Asturias, que no forma parte de la exposición.

El hall del Ayuntamiento de Guijuelo acoge con la exposición de Elices su tercera muestra del año, tras el desmontaje del belén municipal y la muestra de la matanza típica. Una exposición que permanecerá abierta hasta el 31 de marzo y que recoge una mínima parte de los trabajos manuales de Julio.

El propio autor de los trabajos estuvo presente en la inauguración rodeado de su familia, donde explicó cómo hacía estos trabajos. Por ejemplo, que el principal material es la madera, “pero si hacía falta algo de hierro, como los aros de los carros, pues no había más remedio que hacerlos de hierro”.

“Soy muy nervioso y parado estaba mal; no hacía los trabajos a destajo, no sé ni lo que tardaba, pero lo hacía para entretenerme”, explica el protagonista.

Otra de las características de los edificios que más llama la atención es su iluminación. Todos tienen bombillas y pueden iluminarse. Unas creaciones que, añade, “si hubiera querido venderlas, las hubiera vendido, pero no lo he querido”. Como ya adelantaba su hijo, su oficio fueron los carros, pero tocó otros sectores: “Mi oficio eran los carros, pero estuvo en Holanda y me ha tocado trabajar de todo pero con ánimo”, reconocía durante la inauguración de la muestra donde el alcalde, Roberto Martín, quiso agradecer al autor de las piezas y a su familia la generosidad a la hora de permitir exponerlas. “Es un lujo escucharle contar cómo lo ha hecho”, señalaba el regidor.

Las piezas se pueden ver desde la calle gracias a las grandes cristaleras del Ayuntamiento.