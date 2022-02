El toro que ha roto el pacto de gobierno en Babilafuente se celebrará finalmente el 19 de febrero

La celebración del Toro de San Blas, de Babilafuente, anunciada para el sábado 5 de febrero y que se ha llevado por delante el pacto de gobierno entre el PSOE y BIEN en la localidad, se celebrará finalmente el próximo sábado 19 de febrero. Los organizadores de este festejo ya están difundiendo la cartelería.

Dos años y medio duró en Babilafuente el pacto de gobernabilidad entre el PSOE y la coalición independiente BIEN, que ha saltado literalmente por los aires tras la polémica por la anunciada celebración del Toro de San Blas. Cabe recordar que el alcalde, Lorenzo Bautista (PSOE), se negó a tramitar la documentación para la realización del festejo taurino el próximo día 5 de febrero alegando la incidencia covid que existe en el municipio, lo que generó el conflicto con la asociación Pasión Taurina Babilafuente, principal organizadora del mismo, y con sus propios socios de gobierno.

El regidor optó por llevar el asunto a votación al pleno de la semana pasada, aunque ya sin tiempo para presentar la tramitación ante la Junta y lograr los permisos para el día 5 y entre un intenso cruce de acusaciones sobre su postura en este asunto. “No soy antitaurino, pero tampoco un inconsciente. Soy el alcalde de todos y desde el pleno del 30 de diciembre he venido diciendo que si no cambiaba la situación covid, no se daban las condiciones para hacer el festejo y dije lo mismo el 13 de enero”, aseguró Bautista.

El alcalde ratificó que se había enterado por la prensa de que habría tres toros en dicho festejo: “Me pidieron que tramitara los permisos y me ponen contra la pared”, insistió.

El teniente alcalde y portavoz de BIEN, Fran González, así como el concejal del PP, Daniel García, y el portavoz de Pasión Taurina, aseguraron por su parte que Lorenzo Bautista estaba mintiendo y recordaron que la asociación taurina había mostrado en todo momento su disposición a aplazarlo a una nueva fecha.

“Conmigo no habéis tenido ninguna reunión, sólo se ha hablado de manera informal”, reiteró el alcalde y tras más de un cuarto de hora de rifi rafe se logró el consenso para aplazar el Toro de San Blas al 19 de febrero, siempre que la incidencia covid en Castilla y León y en la zona de Las Villas lo permita sin riesgos para la salud, y previa reunión en los días previos para tomar la decisión final. Pues bien, finalmente se celebrará en esta fecha.