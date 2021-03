El testimonio Miguel ‘el aceitunero’ tras pasar la covid a los 74 años: “Perdí 14 kilos estando ingresado, pero ya he cogido cuatro”

Conocido en Guijuelo y su comarca como Miguel ‘el aceitunero’, Miguel Pérez Rey tiene 74 años y es natural de Valdelacasa, aunque llegó a la villa chacinera con 9. El negocio familiar, como dice su apodo, comenzó con la venta de aceitunas y él ha estado vinculado desde entonces —ni más ni menos que seis décadas—, a la venta de frutas y verduras. Ahora se recupera tras haber sido uno de los vecinos de la villa afectado por el coronavirus. –Usted es conocido en Guijuelo y la zona como “El aceitunero”. ¿A qué se debe ese apodo? –He estado sesenta años con un almacén de frutas en Guijuelo y he estado en el sector cerca de sesenta años. Entré con nueve y hasta que me jubilé. Íbamos a La Sierra, a Lagunilla y comprábamos allí las aceitunas y las preparábamos nosotros. Primero con unas caballerías y luego un carro. Cuando compramos los camiones ya tenía yo 16 o17 años. Fue cuando mi hermano, que trabajaba en el garaje de El Salmantino y me sacaba seis años, se pudo sacar el carné. –Vendían por la zona de Guijuelo, pero también mandaban aceitunas a otros lugares, ¿verdad? –Sí, llevábamos aceitunas a León, a Ponferrada y a Hospital de Órbigo. Eso cuando llevábamos ya diez o doce años en Guijuelo y ya tuvimos los camiones. Antes, se mandaba por la Renfe y se facturaba en banastas.

–Después de llevar años jubilado y de esa vida de trabajo le llegó una experiencia que ha afectado a miles de personas en la provincia y que no esperaba: el contagio por el virus. ¿Cómo lo ha vivido? –Estás bastante asustado, estás que no te enteras, que no sabes ni dónde estás. Veías entrar a las enfermeras y nada más. Los primeros días no sabes ni cómo te van a resultar, luego, ya se iba pasando. Mejoré y respiraba bien. Estuve días allí, en el hospital, ingresado en la sexta planta y quiero agradecerle a ella y a todo el personal que ha estado allí, ya que me han atendido muy bien. He estado mal, sobre todo los quince días primeros, y le agradezco a todos, en general, el trato recibido. A una chica que es enfermera en un pueblo de la Sierra, El Tornadizo, que me conocía y cuando entraba en la habitación me decía, “¡Aceitunero!, vamos, que estás como un niño”. También a mi hermana y mi sobrina, que son las que me han ayudado más y a dos chavales de aquí de Guijuelo, Óscar y Ángel. Esto no está pagado con dinero, nunca, por mucho que se diga porque hasta que no estás allí no se sabe lo que hay.

–¿Cuándo se contagió? –El contagio fue sobre día 1 de enero, que salí y estuve en un lugar donde había bastante gente. Empecé a sentirme mal como después de Reyes y estuve unos días mal en casa, que no sabía dónde estaba, me sentía como si estuviera zombi; y luego ya ingresé el 20 de enero. Llamamos al 112 por la mañana, vinieron, me hicieron la prueba y, sobre las tres ya me mandaron para Salamanca. Estuve allí ingresado 21 días. Los peores momentos fueron al principio, los primeros quince días. Estabas sin poder moverte de la cama. No te podías levantar y aguanté el oxígeno sin necesidad de tener que ingresar en la UCI. –¿Tiene algún recuerdo positivo de esta experiencia? –Lo bien que me han tratado todos allí durante los 21 días que estuve. También me acuerdo de los compañeros que tuve, cuatro. El primero, José, del Camino de las Aguas de Salamanca. El segundo era Emilio, de un pueblo cerca de Ciudad Rodrigo; el tercero, un médico de 80 años y el último, un Guardia Civil de Zamora.

