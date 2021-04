El testimonio de una bejarana en ‘El Precio Justo’: “Aquí no hay tongo”

Se presentó como residente en la ciudad de Béjar aunque su acento extremeño delató sus orígenes en Badajoz, en la localidad de Zahinos. Participó en el programa “El Precio Justo” acompañada por su marido, José Sánchez pero no llegó a la final por culpa de una botella plegable.

–¿Cómo surgió la idea de participar en el Precio Justo?

–Lo anunciaron por la televisión y me inscribí rellenando el formulario por la página web porque me gusta desde pequeña. Mandé un vídeo de presentación y a los días me avisaron que grababa el lunes siguientes, el 22 de marzo. El programa en el que yo participé era el primero pero lo han emitido el segundo. Nos hicieron test de antígenos a todos antes de empezar.

–¿Cómo fue la grabación?

–El equipo estaba un poco desorientado. Hubo muchos cortes y repeticiones por errores. Empezamos a grabar a las doce y estuvimos hasta las nueve de la noche. Estábamos muy cansado.

–¿Tiene alguna anécdota de aquel día?

–El presentador, Carlos Sobera, no sabía cómo se accionaba la ruleta y le dijo a otra concursante, Juliana, que tirara de la flecha y la rompió. Cuando me tocó a mi, logré parar la ruleta en la casilla del 100 sin tongo aunque estaba rota.

–¿Es difícil acertar los precios del concurso?

–Si porque no sabemos dónde lo han comprado. Hay muchísimas tiendas y muchísimos precios. La diferencia entre esta edición del concurso y la original es que antes comprar ciertos objetos era más fácil porque estaba más limitado y había menos oferta. La horquilla de precios es infinita. Días antes miré algunos productos y artículos pero es imposible adivinar sobre cuál te van a preguntar el precio. Acerté el precio de mi premio, una foto depiladora, porque las había estado mirando. Me falta por cobrar los 100 euros del pleno que hice en la ruleta porque los billetes de plató eran falsos. Es de los pocos programas en los que no hay tongo porque, excepto los precios de la semifinal, están todos escritos.

–¿Cómo son Carlos Sobera y Luis Larrodera en persona?

–Sobera es encantador y muy campechano. Luis Larrodera, también. Estuvo hablando mucho rato con mi marido.

–¿Tiene pensado participar en otros concursos?

–Si pero tengo que respetar la fidelidad de 4 meses sin acudir a otro programa de otro canal y 7, en otro de Telecinco. Animo a la gente a participar porque es una experiencia.