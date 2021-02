El testimonio de un mujer dependiente que al fin se ha vacunado en Ciudad Rodrigo: “Desde marzo no he salido por miedo”

Esther de la Paz Pelayo es una de las personas con gran dependencia que este lunes recibió en Ciudad Rodrigo la primera dosis de la vacuna frente la COVID-19, afirmando que “esto, después de tanto tiempo, supone tener algo más de tranquilidad y libertad”.

Al igual que cerca de un centenar de personas con una valoración de grandes dependientes, Esther de la Paz se desplazó, acompañada por su madre y cuidadora habitual, hasta el Centro de Especialidades Médicas para recibir la primera dosis, que asegura “de momento no he tenido ningún reacción ni molestia”.

Atada permanente a su silla de ruedas, la llegada de la pandemia provocó que esta mirobrigense tuviera que tomar la dura decisión de quedarse en casa: “Además de los problemas de movilidad, soy una persona de riesgo, por lo que desde que nos confinaron en marzo del pasado año no he salido de casa por miedo, apenas algún domingo a misa y de vuelta a casa, pero con mucho miedo”.

Esta situación de confinamiento prolongado ha provocado un radical cambio de vida a Esther de la Paz, una persona que a pesar de sus problemas de movilidad, “hasta que comenzó la pandemia me movía mucho por la ciudad y ahora ni siquiera me atrevo a salir de casa por miedo a contagiarme”, aseguró este lunes.

“El tener que quedarme en casa me provoca mucho dolor de cabeza, porque me viene muy bien tomar el aire y que me dé el sol”, afirmó Esther de la Paz, “además de que me preocupa que de no usar a diario la silla de ruedas eléctrica se pueda estropear y es mi forma de sentirme al menos de alguna forma independiente”.

Una vez vacunada, esta mirobrigense está luchando porque puedan vacunarse “cuanto antes”, sus padres, “porque son ellos, los dos, los que me cuidan y están todo el día pendientes de mí, y de momento en el listado para vacunarse, no sabemos tampoco cuando sería, está solo mi madre, y nos preocupa que si a ella le pasa algo no está mi padre vacunado”.