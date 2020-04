El testimonio de profesores salmantinos que siguen conectados con sus alumnos

El medio rural forma parte de esa situación y muchas son las fórmulas para salvar la distancia entre maestros y alumnos y poder seguir llevando a cabo la labor docente. Las plataformas educativas a través de internet, las redes sociales e incluso el WhatsApp son soluciones para mantener el contacto y seguir la evaluación de los alumnos, aunque, como destacan algunos profesionales como María Garrido, maestra de cinco alumnos en Valdelamatanza, “no todo el mundo tiene el mismo acceso a internet, tableta u ordenador”. Internet e incluso el teléfono móvil no llegan por igual a todos los sitios y este hecho supone un handicap para los alumnos. En la misma línea, colegios más grandes y centros concertados abren sus medios a todos los alumnos para que ahora, en estas circunstancias, no se queden atrás. Es el caso del colegio de las Siervas de San José, para el que trabaja Noelia Navarro, que está confinada en su casa de San Miguel de Valero. Allí recurren, incluso, a la llamada de teléfono en casos de mayor necesidad bien sea por agobio o por algún problema concreto del escolar. Los centros son comprensivos y sólo tratan temas que pueden trabajar directamente con los padres, mientras que aquellos contenidos que precisan una mayor explicación, se dejan para cuando la situación cambie y la explicación pueda ser presencial.

“No todo el mundo tiene el mismo acceso a internet, tableta u ordenador”, explica María Garrido desde Peñacaballera

Con dos hijos en casa, Pilar Calvo, profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Béjar explica cómo lleva a cabo su labor docente desde el confinamiento: “lo nuestro no tiene que ver con un instituto o ingenieros, pero intentamos seguir con la tarea departamental y los programas establecidos. Nos han dejado libertad para planificar nuestras clases y cómo terminar el curso. Tengo claro que quiero tener un contacto y un registro cronológico y utilizo Google Classroom, que no es tan exigente como una clase, pero motiva un contacto. Yo tengo un alumnado heterogéneo y no puedes exigir la misma presencialidad, pero en estos momentos no pretendemos ser una obligación más si no algo con lo que disfrutar del aprendizaje y salvavidas para la gente. Es el momento de tomar nuestras clases para disfrutar”, concluye.