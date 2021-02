Son muchos los bejaranos que trabajaron desde bien jóvenes en la industria textil de Béjar. Un ejemplo de ello son los hermanos Ángel y Enrique Vicente Borrajo, de 81 y 82 años respectivamente. Comenzaron siendo casi unos niños y trabajaron de manera incansable en varias fábricas textiles. Vivieron la mejor y la peor época del sector en una larga vida laboral que acabó con el trágico cierre de la famosa Hispano Textil.

–¿Cómo fueron sus inicios en las fábricas textiles?

–A.V.: Teníamos 14 y 15 años. Así era en los años 54 y 55. En cuanto tenías la edad, procuraban colocar a los jóvenes para sacar un dinero para casa porque hacía falta. Empece en la fábrica de Luis Izard Muñoz en la carretera de Sequeros. Allí trabajé durante 11 años hasta que cerró y, después, me coloqué en Textil Izard (futura Hispano Textil).

–E. V.: Yo comencé con Domingo Aguilar Gil, en la bajada del túnel, donde estuve 17 años y después pasé a Textil Izard hasta que nos echaron.

–¿Qué recuerdos guardan de aquella ciudad llena de obreros y máquinas en funcionamiento?

–A.V.: Béjar era una alegría porque en cualquier calle había trabajadores, aunque se vivía muy estrechamente. Después, en la década de los 60, se empezó a vivir mejor. Ya en aquellos años cerró la Fabril, los hermanos Téllez y otras. Llegó un momento en que todo fue decayendo. Yo conocí todo el proceso textil desde que entraba la lana hasta el tinte.

–E. V.: Trabajábamos de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la tarde y ganaba 300 pesetas. Comencé con un telar manual y cuando me despidieron llevaba 12 automáticos. La modernidad trajo consigo que bajaran los puestos de trabajo.

–¿Cómo vivieron el cierre de Hispano Textil?

–A. V.: Comenzó entre el 62 y el 63. Entré de cardador y acabé de encargado con unas 36 personas a mi cargo entre diario y fines de semana. Allí trabajé hasta que cerró. Aquello fue un verdadero drama para Béjar porque se quedaron sin trabajo más de 300 obreros. Para mi, fue un palo muy gordo. Personalmente había trabajado y luchado mucho porque me encargaba de muchas tareas. Estaba muy a gusto aunque trabajé de noche 30 de los 40 años en activo. Cuando se hizo el recinto ferial en el solar de Hispano Textil, el Ayuntamiento debió preocuparse por los obreros que no habían cobrado la última mensualidad.

–E. V.: Trabajaban más de 300 obreros directos, pero también había empleos indirectos. A Béjar le marcó mucho el cierre de esa y otras empresas importantes. Los obreros luchamos mucho y llegamos incluso a cortar la carretera y a ir andando a Valladolid. La Junta dio 3,6 millones de euros para que la empresa siguiera pero ¿a dónde han ido? porque al mes cerraron. Se dejó de pagar 37 millones de pesetas a algunos obreros y a mi más de 300.000 pesetas.

–¿Cómo afrontaron su vida tras el cierre, ya en el paro?

–A. V.: Estuvimos dos años en el paro y entró en vigor la jubilación anticipada. Estuve en otra empresa pero ya no era lo mismo. Me dolió que me rompieron la vida porque estaba muy bien con aquel trabajo por el que había luchado toda la vida. Los obreros tuvimos que renunciar a nuestra indemnización de 11 millones de pesetas y acogernos a un plan de pago con 30.000 pesetas al mes.

–E. V.: Gracias a las presiones que hicimos conseguimos que nos hicieran un plan para los mayores de 50 años. Lo seguimos cobrando ahora, 192 euros vitalicios. Bendita la hora que nos despidieron porque he salido ganando. Desde 1993 a 2021, he sacado tres indemnizaciones.

–¿Creen que puede volver el sector textil?

–A.V.: No lo creo y si vuelve va a ser con muy poco personal por el avance de las máquinas. No pueden competir con China. Aquí empezó a llegar mucho tejido de Cataluña y de Portugal porque salía más barato. Ahora queremos menor precio porque usamos las prendas tres meses.

–E.V.: El mercado asiático se ha cargado al sector textil de Béjar.