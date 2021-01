El testimonio de los ambulantes que están pasando tiempos difíciles

“La mayoría de los eventos que hacemos son en ferias especializadas, eventos que están cancelados desde marzo”, señala el bejarano. El tiempo pasa inexorable, pero no confía en que el cambio a mejor llegue pronto. “Estamos a la espera, hasta verano por lo menos, y ya veremos, si esto está un poco más controlado”. Mario Sánchez tiene ahora la vista puesta en un plazo de seis meses, y lidia con la incertidumbre de no saber cuándo retomará su actividad.

Remando contracorriente mientras crecen los ERTES y despidos, Enrique Bermejo ha visto cómo aumentaba su trabajo en estos meses de pandemia por el miedo de la gente a moverse. “Ahora me piden cosas que no suelo llevar en el camión” y eso supone tener que conseguir productos fuera de lo habitual, aunque se enorgullece de haber podido dar trabajo a más personas debido al volumen de pedidos.

Carmen Trigo recorre con sus plantas los mercadillos, aunque ha tenido que despedirse de Ciudad Rodrigo

AS flores de Carmen Trigo Lobato languidecen bajo la amenaza de un doble ataque: el invierno, en el que no resulta propicio plantar y por lo tanto descienden las ventas, y el pánico provocado por la crisis sanitaria, que frena de golpe las ganas de salir a comprar.

Por suerte esta vendedora también ataca varios frentes, ya que vende en mercadillos, en los que tiene gran presencia en los meses más fructíferos, y de forma paralela lleva su colorido vergel a otras localidades como La Alberca.

El golpe más duro ha sido la reciente cancelación del mercadillo sabatino de Ciudad Rodrigo, en el que su puesto rebosaba vida y acaparaba atenciones. Asegura que a pesar de no ser época de plantar, nota sin duda un cambio en la actitud de la gente. “Salen menos, tienen miedo y por lo tanto compran menos. Se está notando”.

Su ruta por los pueblos de la zona no ha variado, aunque reconoce que últimamente la ha abandonado. “Ahora no salgo porque no me merece la pena. Hago también el mercadillo de Ciudad Rodrigo de los martes, pero se hace poco”, aunque aclara que trabajar al exterior es una ventaja. “Es seguro, la gente tiene mucho cuidado, mantienen la distancia y no hay ninguna aglomeración”.