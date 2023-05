El terrible robo a la entidad benéfica San José Artesano: “No han robado a la asociación, han robado a las familias”

Aún se nota en las caras de los voluntarios de la asociación benéfica San José Artesano de Béjar el disgusto y el malestar por el robo que esa entidad sufrió en abril.

Unos ladrones forzaron la puerta de entrada para robar parte de los productos y alimentos que esa entidad guarda para repartir entre las familias con menos recursos de la ciudad de Béjar. Se fijaron en los más caros y fueron los primeros que se llevaron con ejemplos como los más de 400 litros de aceite de oliva y girasol), 50 más de embutidos, 130 kilos de pasta y 90 más de leche. Con el susto aún en el cuerpo, los voluntarios siguen con esa labor pero temen que vuelva a suceder lo mismo.

El presidente de esa entidad, José María Hernández Sendín, reconoce que el robo hizo que él y su equipo de voluntarios “nos replanteáramos seguir al frente de la asociación” pero asegura que la solidaridad es más fuerte y, de momento, aguantan el tirón para seguir ayudando a las personas que más lo necesitan en Béjar.

Los daños causados por los ladrones en el interior de la sede son aún visibles en varias puertas de las salas donde almacenan los alimentos y los despachos. Las cerraduras están forzadas y la madera rota. No es así con respecto a los destrozos exteriores ya que la puerta de acceso ya está reparada al igual que los barrotes de la ventana posterior por donde intentaron entrar pero lo descartaron.

“No han robado a la asociación San José Artesano, han robado a la familias que más lo necesitan en Béjar” afirma rotundo José María Hernández pocas semanas después del robo. De hecho, reconoce que de momento no se han repuesto los productos robados por lo que los 50 beneficiarios y familias de la ciudad que reciben cada mes las compras han visto como algunos productos no han sido incluidos por falta de unidades en el almacén. Hernández explica que “no hemos podido dar este mes aceite ni tampoco embutido y el reparto de leche se ha reducido a un tercio” aunque añade que “se cubren las necesidades de las familias”.

Eso sí espera que, gracias a la solidaridad, se puedan ir recuperando parte de los productos almacenados para completar las cestas. Para ello, José María Hernández contactó con los supermercados de la ciudad para facilitar la donación de productos en una iniciativa que se une a la recolección que está realizando el Ayuntamiento de Candelario y la que iniciará el lunes la asociación de vecinos de los barrios de Los Praos y Recreo en su sede. Será de cara al próximo fin de semana, los días 12 y 13 de mayo, cuando se realice una recogida de alimentos en algunos supermercados que han querido ayudar a esa entidad.

“La respuesta de la gente que ayuda a San José Artesano es fenomenal” aunque el número de socios que aportan cuotas para esa entidad ha bajado desde la pandemia del coronavirus ya que ahora suman unos 140 socios aunque esa cifra superaba los 500 asociados. A pesar de todo, esa entidad almacena kilos de ilusión y solidaridad para seguir ayudando a los más necesitados siempre gracias a la respuesta de los vecinos.