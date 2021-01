El temporal obliga a cerrar este viernes La Covatilla y peligra el fin de semana

El temporal de agua y viento que recorre España en estos días obligó al Ayuntamiento de Béjar ha prolongar el cierre de La Covatilla en una semana sin actividad por la pandemia del coronavirus.

La borrasca ha traído hasta la Sierra de Béjar precipitaciones en forma de nieve que ha aumentado los espesores en algunos tramos de la estación de esquí pero, en otros, la humedad ha reducido la nieve acumulada.

Así lo explicó este jueves el director de la estación, José Antonio White, que tomó la decisión de cerrar en la jornada de hoy aunque “iremos analizando la situación de cara al fin de semana”, explicó. La nieve cayó el pasado miércoles sobre la estación aunque la subida de las temperaturas cambió la precipitación a lluvia. De igual modo, la situación en La Covatilla ha sido muy complicada con rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, ventisca y mucha humedad en una situación que no beneficia a la nieve acumulada. En este sentido, el director de La Covatilla afirmó que “hay que esperar a que pase la borrasca” porque “hasta que no se enfríe la nieve, no se puede tocar”, en alusión a que las máquinas no pueden trabajar con pocos espesores para no mezclar nieve con tierra y dar al traste con los espesores. De hecho, expertos en el tratamiento de la nieve explicaron a LA GACETA que “cuando hay pocos espesores y mucha humedad, lo mejor es no tocar al nieve” y añadieron que “ante situaciones de borrascas como la de estos días, lo mejor es dejar la nieve pisada y compactada días antes para conservarla y que la humedad no le afecte”. Esa situación es posible porque, detallaron, las máquinas pisanieves crean en la nieve una huella en forma de ondas que facilitan el drenaje de las gotas de lluvia mientras que, en nieve sin compactar, el agua penetra en los espesores derritiéndola.

Así las cosas, la dirección de La Covatilla decidirá en las próximas horas la apertura o no de la estación de cara a mañana sábado y el domingo.