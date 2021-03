“El teletrabajo ha hecho que me plantee comprar una casa en Béjar”

Una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia del coronavirus es el teletrabajo, que a algunos profesionales les ha dado la oportunidad de regresar a sus ciudades de origen y empezar una nueva vida alejados de las grandes capitales. Sara Huertas es bejarana, tiene 32 años y estudió periodismo en Madrid. Desde hace más de un año trabaja desde Béjar para actualizar la edición digital de un periódico nacional.

–¿Cómo fue el paso de abandonar definitivamente Madrid por Béjar?

–El último fin de semana que estuve en Madrid trabajando fue el 8 de marzo y me vine a Béjar al día siguiente. Esa semana estuvimos con la incertidumbre de si teníamos que volver o no porque se hablaba de que iban a confinar Madrid. Al final, me dijeron que no regresara y fue entonces cuando el presidente del Gobierno decretó el confinamiento. Cubrí el anuncio de Sánchez desde Béjar y fue muy estresante, con muchas horas y mucho trabajo, ya que había mucha información. Además, tenía miedo de que se cortara la conexión a Internet o la luz. Aquel 14 de marzo fue el peor día de la pandemia que recuerdo porque todo era demasiado nuevo.

– ¿El coronavirus ha cambiado su forma de trabajar?

–Profesionalmente, nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar a distancia. También me ha enseñado a estar más pendiente de la actualidad y a ser más objetiva porque tenía que informar y no alarmar. Hemos vivido una pandemia que, por mucha experiencia que tengas como periodista, nunca antes lo había cubierto.

– Hablar de cifras de muertos ¿le ha afectado?

–Me afectó al principio pero después entendí que son datos, aunque era consciente de que había una familia y una historia humana detrás.

– ¿Cree que el teletrabajo beneficia a las zonas rurales?

– Creo que sí, pero podría ayudar más. Nos hemos dado cuenta de que el trabajo también puede ser a distancia, aunque depende de las empresas, porque muchas quieren tener a los trabajadores presentes.

– Si pudiera elegir entre volver a Madrid y quedarse en Béjar, ¿qué haría?

– Me han dado la oportunidad de trabajar desde Béjar y eso ha hecho que me esté planteando comprarme una casa en mi ciudad. Antes ni me lo planteaba porque no sabía si iba a estar en Madrid o no. Ahora mi novio está trabajando también en Béjar y podemos plantearnos una nueva vida y asentarnos en nuestra ciudad. Me gusta mucho el tipo de vida de Béjar y no sé si voy a volver a Madrid.