El taxi solidario de esta localidad salmantina

La solidaridad tiene tantas facetas como necesidades puede tener la gente y una muy común es tener que desplazarse para hacer gestiones urgentes, acudir al centro de salud, ocuparse de las compras básicas y un sinfín de servicios imprescindibles que no se pueden aplazar y que en tiempos de confinamiento resultan casi misión imposible si no se dispone de un medio de transporte propio.

Para dar respuesta a estas necesidades que a veces no pueden cubrirse debido a las distintas situaciones personales de los vecinos, en la localidad salmantina de Pelabravo la empresa concesionaria del servicio de taxi que lleva trabajando en el municipio desde el año 2013, ha ofrecido a los vecinos que lo necesiten poder llevarles de manera gratuita para cumplir con todas las urgencias que requieran.

“Hemos pensado en esa gente que no tiene coche, no tiene trabajo y una situación económica difícil, o también en las personas mayores que no conducen”, aseguran Richard Pérez y Luana Alexandre, responsables del servicio de taxi que han querido echar un capote a los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria.

Aunque todavía nadie ha solicitado el servicio, ambos taxistas saben que es cuestión de tiempo ya que, aunque los estragos sanitarios son la preocupación general mientras dure esta pandemia, los daños colaterales también son importantes y, sin duda, uno de ellos es la imposibilidad de muchos ciudadanos de desplazarse.

“Mucha población de Nuevo Naharros o Pelabravo, que son los dos núcleos de vecinos del municipio, dependía de los servicios del autobús para acercarse a la capital, y ahora como hay menos frecuencias es todavía más difícil ese viaje, algo que se puede convertir en tarea casi imposible en caso de una urgencia. Nosotros les ofrecemos nuestra ayuda”, aseguran Richard y Luana desde Pelabravo.

En tiempos difíciles e imprevisibles como éste marcado por el coronavirus son la solidaridad y los pequeños gestos cotidianos los que marcan la diferencia y los que consiguen que la crisis se haga más llevadera: “Hemos visto gestos solidarios de otros colectivos, como los panaderos y queremos aportar lo que nosotros podamos en un momento tan difícil como este”.