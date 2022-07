El subjefe del parque de bomberos de Miróbriga: “Hemos tenido incendios muy grandes, pero no como este”

De la ofensiva a la defensiva. No hay otra forma de combatir un fuego tan voraz. Luis Ángel Barco, subjefe de bomberos de Diputación que opera con base en Ciudad Rodrigo, participa estos días en el incendio de Monsagro y zonas de alrededor , un fuego que aún mantiene en vilo a la población. Lo hace bajo la dirección de Joaquín Pellicer, técnico del parque responsable del operativo y junto a sus entregados compañeros.

–Por desgracia hemos vivido muchos incendios, ya que es una zona conflictiva; esta comarca tiene mucha zona de monte y bosque, así que prácticamente todos los años hay incendios. Yo personalmente he vivido incendios grandes: zona de Vegas de Domingo Rey, Agallas... En esta zona de Monsagro también alguna vez hemos tenido grandes incendios, pero la verdad es que como este último no . En la actualidad ha evolucionado el problema, cada vez son más grandes y más complicados de controlar.

–Ha sido muy difícil, adquirió deprisa unas dimensiones muy grandes con el riesgo que ello conlleva; hay que estar pendiente de muchas circunstancias: pueblos, situación de carreteras... controlar muchas cosas que en otros casos van poco a poco. En este, sin embargo, en cuestión de horas estaba fuera de la capacidad de extinción, no había forma de pararlo. Han sido condiciones muy duras, uniendo la ola de calor a parte de las temperaturas que genera el propio incendio, rondando los cuarenta grados. Las personas que están trabajando tienen que hacer relevos constantes, descansar, hidratarse mucho; el cuerpo humano tiene un límite.

–Los compañeros que han venido del último relevo comentan que la zona ha quedado muy tranquila, aunque no se pueden dar estos incendios ya por controlados; hay que esperar varios días, ya que puede haber reactivaciones , se pueden avivar en muchos puntos. Ahora hay que estar sobre el terreno, vigilar, intentando que no suceda esto.

–Se juntan un montón de factores: la famosa denominada España Vaciada, que esta zona nuestra por desgracia cumple todos los requisitos, los pueblos cada vez tienen menos gente, no se trabaja el campo como antes, con lo cual hay un abandono en el campo que hace que haya mucha masa forestal, no está cuidada... Si a eso se le unen condiciones meteorológicas adversas como ha sido este caso, de hecho dicen que no había precedentes de una ola de calor tan grande, y juntas que ha sido un año en el que ha llovido muy poco, lo que resulta en una sequía enorme... tenemos ahí un caldo de cultivo que hace que los incendios sean muy difíciles de controlar.