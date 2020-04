El silencio que aprovechan los halcones en Salamanca

Mientras millones de humanos permanecemos estas semanas confinados en casa para frenar la expansión del coronavirus, fuera el reino animal sigue sus ciclos con total normalidad, como es el caso de los halcones. “Es uno de los supuestos que se contemplan en el Estado de Alarma para poder atender a los animales y en mi caso voy un rato cada mañana a darlos de comer”, explica Juan Cayetano.

El cetrero afirma que “los halcones, tanto en cautividad como en la vida silvestre, están actualmente en la época de cría, una etapa en la que necesitan mucha tranquilidad y esta situación podríamos decir entre comillas que les ha venido bien. En otras circunstancias estaría prácticamente todo el día en la finca cortando el césped y preparando las instalaciones y todo eso les molesta más que les beneficia; así que ahora están totalmente tranquilos”.

A estas alturas del año coinciden la muda del plumaje, que hacen desde finales de enero hasta agosto, y por otro lado, la cría. “En mi caso, desde que participo en el último campeonato de Portugal a finales de enero, cierro a los halcones para que muden. Este año en concreto no estoy criando en Castilla y León y le he dejado varios pájaros a un amigo de Madrid, pero el proceso es el mismo”, añade. Juan Cayetano comenta, además, que “las circunstancias especiales que estamos viviendo nosotros por el coronavirus, en los halcones no tienen ningún tipo de repercusión ni siquiera he notado ningún cambio en ellos como, por ejemplo, cuentan los dueños de los perros que los notan más apáticos por pasar mucho más tiempo sin salir o que si salen están desando volver a casa”.

Mientras no ponen huevos, los halcones no empiezan a tirar plumas, tal y como explica Juan Cayetano. “En enero ya están en celo con sus habituales paradas nupciales y en febrero copulan para en torno al 10 de marzo preparar ya el hueco para la cría y empezar a poner huevos”.

Sus halcones son de la línea de los daneses, algo más grandes en tamaño que los que suelen darse en España. “La diferencia es que si una hembra de las que se ven en España pesa en torno a los 800 gramos, las mías están sobre 1,2 kilogramos y crían algo más tarde, sobre el mes de abril”, añade Cayetano.

“Si este año hubiera criado, habría que empezar a volarlos en el mes de junio pero al ser pájaros ya volados, lo habitual es volarlos a partir del mes de septiembre. Espero y confío, por el bien de todos, en que la situación por el coronavirus haya mejorado porque en caso contrario tendré que pedir un permiso a las autoridades para poder hacerlo. Se trata de volarlos, ni siquiera cazar con ellos, pero los halcones son como los atletas que necesitan su preparación con ejercicio para muscularse y en este tipo de aves, va su vida en ello”, manifiesta el cetrero.

Juan Cayetano confía, además, en que todo esto pase cuanto antes y poder retomar su día a día con los halcones, incluyendo también la asistencia a los campeonatos de España y Portugal. “Por ahora también es una incógnita cómo se organizarán este tipo de eventos, en qué condiciones y en qué fechas porque el virus condiciona la vida diaria y esto también”, concluye.