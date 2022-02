‘El Sevilla’, en Villares: ‘Conocí Salamanca cazando Pokémon con mis colegas’

Garantizo los dos besos de la salida y una hora y media de risas (dice distendido). Es la confesión de un Mojino Escozío cuando entra en su camerino después de una actuación. La curiosidad de contarle a la gente aquello que no se imagina, pero no de un cantante cualquiera, porque no soy Alejandro Sanz, sino del cantante de los Mojinos.

Tu vida es como la mía, y eso ya para mí es rock and roll. El escenario es un trabajo, pero la vida empieza cuando tienes que ser padre, hijo, marido... Ese es el verdadero rock and roll, todas esas relaciones, para mí lo son.

A su juicio la vida no es el rock and roll que imaginamos...

Una vida basada en sexo, drogas y Rock and Roll es el mayor estereotipo que recae sobre un cantante de rock, y es lo que El Sevilla, el cantante de los Mojínos Escozíos, quiere desmitificar con su nuevo monólogo “La vida es rocanrol”. Con él llega este sábado a Villares de la Reina y con él asegura “hora y media de risas garantizadas”, mientras se desnuda ante el público y muestra lo que es para él el verdadero Rock and Roll, que es enfrentarse a la vida con las mismas responsabilidades que cualquier otro adulto.

Es verdad que siempre les han puesto etiquetas...

Siempre, ¡es cierto! Por eso en este monólogo hablo de mi hija, de mi madre, de mi mujer y mi padre... ¡que se lleva todos los palos!. Y no es que sea un hombre como cualquier otro en todas mis facetas de la vida, sino que en casa soy yo quien monta el portal de Belén, ¡imagínate! (dice riendo). O quizá nadie se imagina que llevo 23 años con la misma mujer...

Y también es usted hijo...

Claro, cuando le dije a mi madre que por fin tenía trabajo, ella preguntó que de qué. Al decirle que cantante de un grupo y el nombre, ¡se escandalizó! (ríe). ¡Mi madre quisiera que yo hubiese sido Orozco o Pablo López! Todas esas relaciones llevadas a los extremos forman parte de mi espectáculo.

Su madre tiene un hijo bien polifacético... hace música, humor, ha escrito libros, es usted televisivo, radiofónico... ¿en qué parcela se siente mejor?

Esto se resume así: yo me dedico al humor. Y luego he tenido la suerte de ir abriendo puertas. La puerta donde más cómodo me siento es encima de un escenario con los Mojinos Escozíos haciendo rock and roll. Pero no quita nada de importancia a las demás, esa es mi zona de confort, las otras puertas son para mí retos y oportunidades maravillosas de seguir expresándome.

Algo que no ha podido hacer como hubiera querido durante esta pandemia, que han sido un par de años duros...

Sin duda. El año pasado acabé con 40 actuaciones y aunque hubo que acostumbrarse a que la situación fuese un poco más fría de lo normal, con el tema de aforos y demás, la verdad que fue muy reconfortante. Todos estábamos agradecidos. La gente agradece a quien se sube a un escenario a hacer disfrutar o reír en tiempos tan difíciles, y también nosotros agradecemos al público que llenaba los teatros.

La gente tiene muchas ganas de reírse y reencontrarse con la cultura...

Pues sí, la verdad. Noto a un público muy respetuoso con las normas y muy educado. Yo suelo atender a la gente al final del espectáculo, hacerme fotografías... y cuando no se ha podido, lo han respetado. La gente ha venido al teatro hasta por solidaridad, bien por nosotros o por agradecer al ayuntamiento de turno que hubiesen hecho el esfuerzo de llevar a un artista. Muchos me han dicho... “no iba a venir a verte” y “me ha encantado”, ¡la segunda parte es la mejor! (ríe).

Sevilla, ¿y Salamanca?

Salamanca es maravillosa, la conozco más de noche que de día... (risas), pero en Salamanca tengo hasta un grupo para salir a cazar Pokémon.

¿El Sevilla caza Pokémon?

¡Sí, me encanta! De hecho la visita turística más completa que yo he hecho en Salamanca ha sido cogiendo Pokémon con 15 ó 20 colegas de allí... aprendí a la vez dónde estaba la rana de la Universidad y muchas más cosas de la ciudad.