Guijuelo celebró este viernes un atípico día de inicio de sus fiestas que no van a ser tal. La pandemia del coronavirus ha obligado a trastocar todos los planes para este mes de agosto y, a la vez, ha protagonizado algunos de los pocos que se han celebrado. Fue el caso del acto institucional celebrado en el auditorio al aire libre de la dehesa de Guijuelo, donde tuvo lugar la entrega de los reconocimientos a los nueve colectivos que han trabajado codo con codo con el Ayuntamiento para intentar que el virus afectara lo menos posible a los vecinos de la localidad.

El alcalde, Roberto Martín, fue el encargado de abrir la ceremonia recordando que hoy mismo se cumplen catorce meses de su toma de posesión como regidor. “Cuando accedes a este puesto lo haces con la ilusión propia de un niño. Tu vida cambia en un instante y vas afrontando ese cambio con vocación de servicio a tu pueblo, siempre feliz y agradecido porque tus vecinos te han elegido para ser su alcalde”, comenzó.

Continuó señalando que “cuando te presentas para alcalde no piensas en pandemias ni en ver las calles de tu pueblo vacías o a los vecinos encerrados en sus casas y los negocios cerrados por completo. Así, día a día y semana tras semana haciendo frente a una situación ajena e inexplicable”. Su obsesión en esos momentos era mantener a Guijuelo sano y salvo y, para ello, contó con el apoyo de diferentes colectivos que, como puso de manifiesto, se volcaron en ello: “afortunadamente no he estado solo. En estos momentos de terrible dificultad se demuestra la calidad humana y entonces aparecen multitud de manos amigas que lo único que quieren es hacer el bien y ayudar en todo lo que puedan”.

Ellos fueron los homenajeados en un acto que contó con la presencia de once concejales y del alcalde de Campillo. En concreto, recibieron un reconocimiento la Guardia Civil, la Policía Local, el centro de salud, la residencia de mayores de Guijuelo, el servicio de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, los bomberos voluntarios, Protección Civil, el servicio de limpieza municipal o los operarios del Consistorio.

Todos agradecieron el detalle y se mostraron satisfechos de haber podido colaborar en momentos tan difíciles para la localidad y la sociedad en general.