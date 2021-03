La provincia de Salamanca cerró este domingo el quinto puente festivo sin turistas madrileños debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Fue con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, que coincidió en lunes, cuando la Comunidad de Madrid cerró sus fronteras para evitar desplazamientos. Después, llegó el cierre perimetral de Castilla y León con la consiguiente repercusión para el turismo salmantino, que se nutre de comunidades limítrofes pero, sobre todo, Madrid. Por tanto, el cierre de la Comunidad ha dejado bajo mínimos las reservas por quinto puente consecutivo tras perder reservas en fechas claves como la festividad de Todos los Santos, la fiesta de la Almudena, el puente de diciembre y, ya en 2021, este puente de San José, festivo en Madrid y Extremadura, entre otras comunidades.

El sector turístico trabaja con un tercio de su capacidad por las limitaciones de aforo a grupos reducidos, lo que complica aún más su situación. Así lo aseguran profesionales como Inmaculada López, de Candelario: “hemos recibido llamadas de grupos de siete u ocho amigos y familias, pero les he tenido que decir que no y hacerles entender por qué no, a pesar de tener mi establecimiento vacío” y de que se trate de un turismo “donde las casas rurales están desinfectadas y preparadas para ofrecer un entorno seguro sin contacto con otras personas”. En el caso de Alberto Barrios, de Navacarros, la celebración de actividades deportivas en febrero y marzo en La Covatilla atrajo público hasta su establecimiento, al contrario que este pasado fin de semana. De cara a Semana Santa, reconoce que la situación tampoco es mejor. “Ya me han anulado reservas”, lamenta.

Tampoco el problema de los cierres perimetrales dará tregua a los empresarios hosteleros de cara a Semana Santa ni tampoco al puente del 2 de mayo, donde tampoco las expectativas son mejores.