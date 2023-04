El secreto de Pilar Yagüe, la salmantina más longeva: “Dios ha querido que llegue a los 110 años”

Pilar Yagüe, natural de Paradinas de San Juan, es la mujer más longeva de la provincia y se encuentra, además, en el ranking de las 15 ‘súper abuelas’ de España. No sabría contar su secreto para haber llegado a alcanzar los 110 años, ya que asegura: “La primera asombrada soy yo”. “No he hecho nada extraordinario para conservar la salud, Dios lo ha querido así y para mí él lo es todo”, asegura.

Creyente, bondadosa y de gran sentido del humor, Pilar se encuentra ahora en una conocida residencia de Santa Marta, pero estuvo viviendo en su casa hasta los 99 años. Con sus más de cien años de vida, son pocas las experiencias que a Pilar se le hayan escapado y es que, según afirma: “¡He conseguido hasta ser famosa!”, dice entre risas, mientras recuerda su paso por la televisión.

Otra de las facetas más desarrolladas de la vida de Pilar es su familia. Se casó pronto y no tuvo hijos, pero la vida quiso regalarle 23 sobrinos que, a día de hoy, son lo mejor que tiene: “Tengo unos sobrinos maravillosos que siempre me han adorado”. Ella ha superado a todos sus hermanos, incluso a su marido, que falleció con 61 años. No es fácil afrontar la vida con más de 100 años y muchos de tus seres queridos desaparecidos, pero Pilar es positiva y afirma: “Recordarlos a todos con mucho cariño es la manera de afrontar mejor lo que venga”. En la actualidad confiesa: “Si pudiese moverme con autonomía, al primer lugar que iría es a casa de uno de mis sobrinos para pasar un rato con la familia”. También recuerda con melancolía su pueblo, Paradinas: “De allí recuerdo todo; hace diez años que no voy, pero entrar allí es entrar en casa”.

Pilar vive en una residencia, pero no por ello es ajena a lo que pasa en el mundo y a los avances que la sociedad y la tecnología han alcanzado durante todo este tiempo. Ante esto, opina: “La gente quiere vivir a lo grande y no sé a dónde llegarán con esas aspiraciones, creo que hay que ser más humildes; aunque también reconozco que yo soy pesimista...”. La veterana sí que afirma sentirse “asombrada por ver dónde han llegado los avances tecnológicos, todo parece milagroso”, explica.

Siempre hace gala del sentido del humor que le caracteriza y le pone un punto pícaro a la vida. Con su agilidad mental aún intacta, esta súper abuela asegura estar “aparentemente bien” pero que “tan solo se defiende”. Falta medio año para su 111 cumpleaños y ella ya cuenta con pedir un “flan de huevo como la última vez, es lo que más me gusta”, confiesa mientras sonríe. El Día del Pilar, nuestra Pilar cumplirá un año más y el regalo será para sus familiares, que podrán seguir disfrutando de los buenos ratos junto a ella.