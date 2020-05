"La gente me decía que por qué no hacía alguna mascarilla y me dieron tela de polipropileno, que es un género sanitario que ni cala ni transmite humedad y empecé a hacerlas. De ahí vino todo”, explica el sastre jubilado César Collantes que, de unas pocas mascarillas ha pasado ya a elaborar más de 3.500 unidades desde que empezó la pandemia.

“Hago cuarenta, cincuenta, sesenta o setenta al día, unos días más y otros menos, pero mi hija las reparte por todos lados y no doy a basto”, señala Collantes, que regala todas las unidades que hace y que ha empezado ya con las mascarillas infantiles. Ha repartido por todo Guijuelo y su comarca y sigue haciéndolo a todo aquel que se las pida. Entrega en las farmacias de Guijuelo, en los estancos y tiendas de alimentación, ha entregado a Protección Civil y los trabajadores del Ayuntamiento.

Ha enviado a Los Santos y a las residencias de Guijuelo y Beleña. “Estoy mandando a todos lados; ya han ido a Madrid, a Barcelona, a Salamanca e incluso a Suecia. Allí, un sobrino me pidió porque no las encuentran y tardaron menos en llegar allí que a algunos sitios de España.

Su tienda cerró en mayo del año pasado y, por eso, añade que “como no tenía nada que hacer, estoy jubilado y lo necesita la gente me puse a hacerlas y las regalo todas. Ahora piden más porque es cuando la gente sale del confinamiento”.

Con la tela que le regalaron empezó a fabricar, pero sigue comprando género a sus proveedores de toda la vida para continuar con la elaboración de las mascarillas. Tela y goma, que ya ha gastado dos rollos de 500 metros y otro de 300. Utiliza el color blanco porque es más higiénico, dice, pero piensa en todo el mundo y como la tela de polipropileno la hay en todos los colores, también ha hecho alguna partida de mascarillas de color marrón “para la gente que tiene que salir a trabajar, por ejemplo, al ganado”. “Mientras pueda y tenga material, seguiré haciendo”, concluye.

AMPLIA EXPERIENCIA

César Collantes realiza su labor en su casa y fabrica algunos días hasta setenta u ochenta unidades. Tiene una amplia experiencia en el sector, en el que ha trabajado durante cincuenta años, señala.

PETICIONES

Sigue regalando las mascarillas. Ha entregado miles por Guijuelo y su entorno y, como indica, “la gente se va enterando y las pide. El que necesite alguna, sólo tiene que contactar con él o con su hija Cecilia.

MATERIALES

Utiliza tela de polipropileno, que es más higiénica que el algodón para este tipo de mascarillas. Es la misma que, por ejemplo, han utilizado en el taller voluntario que se desarrolló en Béjar.