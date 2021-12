El pueblo salmantino que se ha quedado aislado sin fibra óptica

“Le he escrito una carta a la subdelegada del Gobierno a ver por qué nos han dejado fuera y la ponen en La Sierpe, Membribe, Casafranca o Endrinal y nos dejan a Frades sin motivo ni razón . Es un pueblo que tiene cinco fábricas chacineras, una peletería y muchas veces no e pueden hacer pagos por la falta de línea. Al menos, que nos digan el motivo para yo poderlo transmitir a los convecinos ”, señalaba el regidor en declaraciones a LA GACETA. Y es que los problemas con internet en la zona del Alto Alagón son constantes y provocan notables problemas para los negocios del entorno y para que los particulares puedan llevar a cabo su vida diaria.

El criterio para desarrollar este servicio “no es por proximidad, pero llegará a todos”, señala la Subdelegación

Desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca se asegura que el criterio de la empresa adjudicataria de la instalación no es la proximidad, pero se mantiene el objetivo de llegar a todos : “El objetivo de los Programas PEBA-NGA y UNICO (desde este año) desarrollados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es extender la banda ancha a todos los municipios de la provincia antes del 2025. Para ello van saliendo convocatorias, que aquí en la provincia están siendo adjudicadas a Telefónica, que por cuestiones de logística, dificultad y de las conexiones de cobre que van sustituyendo por fibra óptica, van apareciendo antes unos municipios o la empresa va trabajando antes en unos municipios que otros de los anunciados. El criterio no es por proximidad pero llegará a todos”.

Los problemas con la cobertura de telefonía móvil e internet son habituales en la zona del Alto Alagón. Prueba de ello ha sido la recogida de firmas que han realizado de forma conjunta los ayuntamientos de Monleón, Casafranca y Endrinal.

Los tres municipios han constatado que desde que comenzó la retirada del cobre para la instalación de servicio vía radio. “Estos ha hecho que las dos antenas de móviles de las que recibimos cobertura estén más saturadas y no funcionen ni la telefonía de voz ni la banda ancha”, señalan en una carta que remitieron de forma conjunta a la empresa adjudicataria de la implantación de la banda en la zona.

“Tenemos un problema muy serio porque no hay internet. Es imposible. Va lento, nos da igual por cable que por vía radio; ni de una forma ni de otra. Mandamos esta carta y ahora aparecemos en la lista de la fibra. La farmacia no puede tramitar las recetas, en el consultorio médico todos los días hay problemas, el restaurante, los autónomos del módulo ganadero y se quedan colgados y no pueden hacer ni guías. Es imposible”, señala el alcalde de Monleón, Juan María de Arriba, alcalde de Monleón, que espera no sin cierta desconfianza que el anuncio de la llegada de la fibra a su pueblo termine de una vez con los problemas que sufren vecinos particulares y negocios. Un problema que sufren también en Casafranca y Endrinal, donde hay negocios de diferentes sectores o personas usuarias de teleasistencia que sufren de forma constante, según denuncian los alcaldes en la carta, los cortes de telefonía y la mala señal de internet.