El pueblo salmantino que no tiene médico en el consultorio desde fin de año

El Ayuntamiento de Sieteiglesias de Tormes ha denunciado la falta de atención médica en el consultorio del municipio desde el pasado día 30 de diciembre y “sin previo aviso”. Esta situación ha provocado un gran malestar entre los vecinos por la necesidad de hacer uso de este servicio básico para realizar trámites médicos o solicitar bajas laborales, entre otras gestiones.

El Consistorio asegura que ha pasado más de una semana desde que el médico de cabecera acudiera por última vez al municipio a pasar consultas, cuando normalmente acude los martes y los jueves. “La explicación que dan desde el centro de Salud de Alba de Tormes es que se encuentra de vacaciones y no se han cubierto las bajas y, por tanto, no hay personal”, afirmó el alcalde, Óscar Maide, que lamenta la situación porque “encima de no venir a pasar consulta no avisen de manera oficial”.

En el municipio, esperan que la semana que viene “se restablezca el servicio con normalidad”, indicó el regidor, tras haberse puesto en contacto con el Centro para obtener una explicación sobre esta ausencia. Esa fue la respuesta.

El momento que se está viviendo por el alto riesgo de contagio, junto al hecho de que la mayoría de los vecinos son personas de edad avanzada, complica la situación.

Hasta que vuelva la médico al consultorio, “cualquier paciente que necesite asistencia o realizar algún trámite tendrá que llamar al Centro de Salud de la villa ducal y se acercará un médico de guardia”, explicó Óscar Maide.

En cualquier caso, el alcalde espera que lo sucedido en esta última semana sea “una cuestión puntual” y que “no se vuelva a repetir”.