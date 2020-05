El pueblo salmantino que mira a Cáceres para la desescalada

La provincia cuenta con dos zonas sanitarias con ciertas diferencias respecto al resto de Salamanca al ubicarse en los límites de otras provincias y estar muy relacionadas con municipios de dichas áreas. Es el caso de la zona básica de salud de Pedrosillo El Ralo, a la que acuden pacientes de varias localidades de Zamora. Y, también sucede en Valdelamatanza, aunque en este caso, a la inversa. Son los vecinos de este núcleo al sur de Salamanca los que acuden al centro de salud de Aldeanueva del Camino y pertenecen por tanto al SES (Servicio Extremeño de Salud).

De cumplirse la petición planteada para el desconfinamiento de muchas autonomías, entre ellas Castilla y León, el futuro de Valdelamatanza irá ligado al del norte de Cáceres, al que pertenece en cuanto a atención primaria y educación.

Los vecinos están tranquilos ya que ni en el pueblo ni en Aldeanueva se han conocido casos positivos y cumplen con las normativas y con los aplausos de las ocho de la tarde, tal y como señala Antonio Rodríguez. Él mismo, indica, cómo el médico “viene a la consulta pero te atiende por la ventana para temas de recetas. Si tienes algo de urgencias vas a Aldeanueva sin problema”.

En la misma línea se expresa Teresa Nieto, que tiene que desplazarse para cuestiones personales y “por ahora, no hay restricciones. Hoy mismo -por ayer- he ido a Hervás al banco y me ha parado un policía local para preguntarme dónde iba. Le he dicho que al banco y no me ha puesto problema, sólo que al salir tenía que enseñarle el recibo. Esperemos que a nosotros no nos pongan pegas porque sí o sí tenemos que pasar por Cáceres”. En cuestión sanitaria la enfermera sigue trabajando con normalidad y acude a sus citas domiciliarias con personas de movilidad reducida. “Aquí no nos podemos quejar por ese lado; que sigamos así”, concluye Teresa.