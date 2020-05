El pueblo salmantino en el que 'sortean' test de coronavirus

No ha tocado la Lotería Nacional, ni el Euromillón ni el cuponazo de la ONCE pero, en cierto modo, la suerte le sonríe ya que el azar ha elegido Alaraz como una de las localidades en las que se ha empezado a realizar el estudio nacional de epidemiología para conocer la prevalencia del COVID-19 entre la población.

La villa alaraceña, con 439 vecinos censados, es por ahora la única de la zona básica de salud de Peñaranda, seleccionada para el mencionado estudio y los primeros 25 test y serología se realizaron el pasado domingo en el consultorio local por parte del personal sanitario también de la zona. El próximo viernes está previsto que se hagan otras 25 pruebas y las 50 personas que colaborarán voluntariamente en esta investigación se someterán a dos controles más con un intervalo de 21 días cada uno. Cabe mencionar, también, que en la provincia de Salamanca serán un total de 1.200 las personas que tomarán parte en el análisis.

La familia de Inmaculada Salinero es precisamente una de las seleccionadas completamente al azar por el Instituto Nacional de Estadística. “Me llegó un mensaje de texto al móvil el día 1 informándome de que mi hogar había sido seleccionado y que me llamarían para concretar todo. El sábado por la mañana nos llamaron para hacernos unas preguntas sobre si habíamos tenido síntomas como dolor de garganta o fiebre y en principio las pruebas nos las iban a hacer en el centro de salud de Peñaranda pero finalmente nos las hicieron aquí, en el pueblo” explica. Tanto sus padres, como su hermana y ella han dado negativo en el test. “Primero piensas si no hay gente en toda España para que te vaya a tocar a ti y por una parte es una suerte pero por otra hay muchas personas que lo necesitan más y por desgracia, no se lo hacen”, añade.

Con la relativa seguridad que les da su “negativo”, Inmaculada Salinero comenta que “no he salido de casa en todo el confinamiento y el día del test fue el primero que pise la calle con la mascarilla puesta. Tenemos un patio grande y no me hace falta, por suerte, salir a la calle”.