El pueblo salmantino donde el bar es un autoservicio

En San Domingo, el centro social lo llevan entre la asociación de mayores y la asociación cultural y ahora abren los fines de semana. Se lo tenemos dejado gratis y sólo pagan una parte de la luz, el agua gratis”, explica el alcalde de Herguijuela del Campo, Dionisio Cañedo, para hablar de uno de los dos “bares” que tiene el municipio. Y es que el caso de Herguijuela del Campo es llamativo dado que tiene tres pedanías (Herguijuela, San Domingo y Alberguería).

La última de ellas no tiene población permanente para abrir algo estable, mientras que San Domingo sí tiene quien lo lleve, pero sin coste por parte del Ayuntamiento. En Herguijuela, la cabecera del municipio, tampoco encontraba gestor y al alcalde se le ocurrió abrir el bar en el Corral del toro a modo de autoservicio: “funciona como autoservicio, lo abro y la gente paga en función de lo que consume. Los precios están en una lista y pagan en una caja que hay al lado. Ellos lo friegan y lo recogen”, explica el regidor, que añade cómo las dificultades para encontrar un gestor permanente le llevó a tomar esta decisión. “Se lo planteé de esa manera, el bar no lo quiere nadie y no es rentable, pero hay una cosa clara, el día que no se saque para reponer lo que se consume en el bar, el bar se cierra. Ya llevamos cuatro años y la gente se ha concienciado de cómo hacerlo. También lo dejamos para celebraciones familiares y funciona perfectamente”, manifiesta.