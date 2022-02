El pueblo más pequeño de Salamanca vota sin ilusión

Villasdardo no es un municipio típico de la España despoblada. Se parece porque tiene 22 vecinos, y solo 17 viven allí todo el año, y se parece por el silencio de sus calles en cualquier mañana de lunes a viernes. Caminar por Villasdardo es hacerlo entre casas de piedras cerradas, tener suerte si ese día te encuentras a alguien y es llamar a las casas con ropa tendida para poder hablar. Allí las elecciones del domingo pasan casi desapercibidas, sin carteles ni, por supuesto, mítines. Los pocos vecinos que aparecen -imposible ver a más de cuatro y por separado- reconocen que votarán pero “sin ilusión”.

Villasdardo no se parece al esteriotipo de pueblo de la España vaciada porque es entrar y ver una cancha de fútbol sala, equipamientos infantiles, una marquesina de madera para esperar el autobús, un ayuntamiento pequeño pero funcional, casas de piedra arregladas... 22 vecinos pero el secreto es que en Villasdardo, sorprendentemente, seis son niños. Dos familias se instalaron hace unos años allí y “revolucionaron” el pueblo. Una, formada por un guatemalteco y una española y sus cuatro hijos. Y otra, una madre recién separada junto a sus dos niñas. De lunes a viernes, silencio, por las tardes y el fin de semana, los niños, envidia de numerosos pueblos, ponen la actividad.

Villasdardo está a 50 kilómetros de Salamanca, pertenece a la comarca de Ledesma y también políticamente es un pueblo que se sale de lo habitual. Ven las elecciones del domingo con indiferencia, reconocen que les falta ilusión, aunque por tamaño están más implicados en ellas que los vecinos del resto de pueblos y, sobre todo de ciudades, “porque aquí prácticamente todos los que podemos por edad, los menores de 65, somos mesa”, cuenta Alicio Pérez, ganadero, padre de la alcaldesa, también de la juez de paz y esposo de una edil. A él este año le toca ser suplente y lo único que espera de la jornada electoral es la curiosidad de saber si podrá cerrar antes de la ocho de la tarde la mesa o no, aunque cree que será imposible porque aunque voten muchos, no cree que todos. “En las pasadas elecciones nos llamó una de las vecinas que vive fuera y nos dijo que no vendría a votar, pero aún así tuvimos que tener la mesa abierta toda la jornada”, dice.

Alicio se muestra desengañado de la política. “Cuando llega la campaña todos aprovechan para intentar que les votemos pero cuando llegan al poder ya dejan de acordarse de la gente”, cuenta, mientras asiente su hija la juez de paz. “Tengo 57 años y siempre el campo ha estado en crisis, llevamos toda la vida con la misma canción y al final no vamos a ninguna parte. Si me pudiera jubilar ahora, soy de los que me iría -añade- porque no puede ser que cuando te salen animales positivos en el saneamiento estés en sus manos”. Villasdardo es pueblo de agricultores y ganaderos.

También es un pueblo en el que la mayoría de votos suelen tener como destino el PP. En las últimas autonómicas (2019) casi la mitad fueron para los “populares” -8- y el resto se repartieron de 3 en 3: 3 para Podemos, 3 para Cs y 3 nulos. El PSOE entonces se quedó sin ninguno.