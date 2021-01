El PSOE de Ciudad Rodrigo criticó este miércoles al alcalde instándole a que “exija a la Junta de Castilla y León un cribado masivo”, lo que provocó el estallido del regidor mirobrigense Marcos Iglesias, que aseguró: “es algo que está pedido y lo saben”.

A primera hora de la mañana, jornada festiva en Ciudad Rodrigo con motivo de la celebración de San Sebastián, el grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento mirobrigense envió una nota de prensa en la que instaba al alcalde a que asumiera “el liderazgo que le corresponde y exija a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que realice, sin más dilación y ante la progresiva preocupación por la evolución de los casos, un cribado masivo a la población de Ciudad Rodrigo con todas las garantías sanitarias”.

Esta exigencia del PSOE fue recibida con no poco malestar por el alcalde, Marcos Iglesias, que acusó a la oposición municipal de “rizar el rizo y faltar a la verdad”. “Bien saben ellos que se he pedido el test masivo para Ciudad Rodrigo porque así se lo he comentado estos días a su secretario general, Juan Luis Cepa, respondiendo a una pregunta expresa al respecto por su parte”, aseguró.

Marcos Iglesias explicó que “durante las últimas semanas, y ante la evolución tan negativa de la pandemia en Ciudad Rodrigo, he solicitado de manera reiterada e insistente a la Junta la realización de un test masivo. Así lo he dicho públicamente y así también se lo he trasladado a los socialistas”.

En este sentido, el alcalde afirmó: “la contestación de la Junta es que hay muchos profesionales sanitarios dedicados a la realización de pruebas de detección y la vacunación y no es el momento de desviar medios humanos a otras labores”.