El PSOE acusa a la Diputación de devolver una ayuda de un millón de euros “por su mala gestión”

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Salamanca de “mala gestión” por haber tenido que devolver una subvención de un millón de euros a la Junta de Castilla y León correspondiente a los fondos que llegan del Ejecutivo autonómico para paliar los daños ocasionados por la pandemia.

Según ha indicado el portavoz socialista, Fernando Rubio, a la Diputación de Salamanca le correspondieron dos millones para llevar a cabo actuaciones en materia de servicios sociales, y según señala “inexplicablemente” no sean destinado a ningún efecto y no se han dado las correspondientes explicaciones del porque no han sido ejecutados estos fondos.

El alcalde de Juzbado ha manifestado que “claramente el PP está a otras cosas”, más preocupado de ”batallas internas” que de gestionar la Diputación.