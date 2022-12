El proyecto de 2 millones de euros para reformar un inmueble histórico de Peñaranda

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte opta a una subvención de fondos europeos para la puesta a punto del Comarcal con un proyecto que rondará los dos millones de euros.

“Como muy bien sabéis ese edificio ya no tiene ninguna parte educativa, se desafectó”, se asignó de forma provisional el espacio a asociaciones y el Ayuntamiento ofrece talleres en algunas aulas, detalló la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, quien quiso aclarar las acusaciones del grupo de la oposición Partido Popular a raíz de las goteras que estos días ha sufrido este inmueble, con motivo de las fuertes lluvias y su mal estado por el paso de los años.

“Es evidente que inclemencias meteorológicas adversas y fuertes como han sido estas, a veces producen complicaciones y problemas como ha sucedido en algunas oficinas, viviendas y calles”, anotó la regidora. “Es verdad que el edificio tiene muchísimos años, son instalaciones muy antiguas y requieren una reforma”, dijo. “Es un edificio enorme, queremos hacer una reforma integral pero con la capacidad económica del Ayuntamiento sería muy complicado o imposible”, declaró.

“Evidentemente en este equipo de Gobierno no nos quedamos nunca parados, hay quien se dedica a criticar, eso es lo que ha hecho en este caso el Partido Popular, y nosotros trabajar”, consideró la alcaldesa y lamentó que no les hubieran preguntado antes. Así mismo aclaró: “Nosotros siempre estamos dispuestos a decir y aclarar, pero en este caso, tienen el atrevimiento de decir que malgastamos el dinero en hacer un estudio de eficiencia energética y desde luego que no quiero que los ciudadanos de Peñaranda tengan la idea de que pedir un estudio de eficiencia energética es malgastar el dinero”.

La alcaldesa razonó el estudio de eficiencia energética, porque es requisito necesario para acudir a la subvención que solicitaron hace meses. Con ella pretenden una rehabilitación integral, a través de “un proyecto muy importante y muy beneficioso para Peñaranda”. Con el mismo podrán mejorar la eficiencia energética del inmueble, pero también la accesibilidad, actualmente muy complicada por las escaleras existentes. Se acometería una cubierta totalmente diferente a la actual para cumplir con ese requisito necesario de la eficiencia energética y además ofrecerían más usos que darán a conocer más adelante.