El procurador Raúl Hernández apoya públicamente al candidato del PP a la Alcaldía de Béjar

El procurador del Partido Popular en las Cortes Regionales, Raúl Hernández, ha mostrado su apoyo al candidato presentado por su partido para las próximas elecciones municipales en Béjar, Luis Francisco Martín.

Hernández ha querido salir a la palestra ante la crisis que se ha planteado en la formación política tras la marcha de Alejo Riñones. En este sentido, asegura que como afiliado del PP de Béjar quiere mostrar públicamente su apoyo al candidato que el Comité Electoral ha nombrado de cara a las próximas elecciones municipales.

“Entiendo que las decisiones en ocasiones pueden gustar o no, pero cuando uno pertenece a un partido debe asumir también que hay unos estatutos que se tienen que cumplir y donde se recogen los órganos responsables de la elección de los candidatos -señala-. Aquel que no esté conforme con ello, entiendo que se vaya, lo que no sería normal es quedarse y no apoyar a los candidatos propuestos, ya sean en el ámbito municipal, provincial, regional y nacional, porque entonces no deberías estar en un gran partido como es el Partido Popular, deberían estar en el partido de su ego. Y no debemos olvidar que siempre el Partido Popular buscar contar con los mejores en todos sus ámbitos (local, provincial, regional y nacional)”.