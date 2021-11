El PP de Béjar ofrece a Tú Aportas poner el candidato para la moción

“Estoy dispuesto a ir a una noción”, aseguró la pasada semana el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Béjar, que instó al grupo municipal de Tú Aportas a sentarse para hablar tanto de la liberación de la alcaldesa de la ciudad como de la propia moción de censura.

Riñones compareció ante los medios para hablar de las preguntas que ha planteado el Partido Popular en los últimos meses al equipo de Gobierno y que esperan aún respuesta, pero aprovechó los ecos del pleno para hablar, de nuevo, del actual equipo de Gobierno de PSOE-Cs como “el peor en la historia de la Democracia de la ciudad”. Lo hizo calificando la actuación de la alcaldesa en el pleno como de “una bajeza absoluta”. “Nunca había visto un pleno tan denigrante en el que se menoscabó el honor de las personas y se respondieron preguntas con ataques personales que no vienen al caso”.

Por eso, y ante la pregunta de qué va a hace el Partido Popular con el sueldo de la alcaldesa, Riñones aseguró estar dispuesto a hablar con TAB: “que digan el día, la hora y el sitio. Si están dispuestos a apoyarnos que lo digan. Estoy dispuesto a ir una moción sin alcalde, que lo pongan ellos porque estamos perdiendo el tiempo. La legislatura ya la damos por perdida y es una pena”. Eso sí, Riñones quiere hablarlo antes porque, añadió, “lo que no estoy dispuesto es ir a un pleno y que luego nos dejen vendidos”.

En este sentido, el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, aseguró: “Ya se lo he dicho. Quien tiene la sartén por el mango ahora es él -en alusión a Alejo Riñones-. Que convoque un pleno extraordinario, que tiene concejales suficientes y que hable de sueldo y de quitarle la liberación. Si ellos con cinco concejales pueden provocar el pleno extraordinario y ahí votaremos en conciencia lo que tengamos que votar. Yo no tengo que hablar con ellos para nada y son ellos los que pueden hacerlo, que sobre nosotros no caiga ninguna responsabilidad. Ya lo hablé con él y le dije cual era nuestra postura. Si ellos tienen problemas o no los tienen dentro de su partido no es problema nuestro. Le emplazo a convocar un pleno extraordinario para hablar de la liberación de la alcaldesa”.