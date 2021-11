El PP acudirá al juzgado si la alcaldesa de Béjar no entrega el acta del desalojo

El Partido Popular de Béjar acudirá al juzgado si la alcaldesa de la ciudad, María Elena Martín, no entrega el acta policial con los hechos acaecidos el pasado domingo en el desalojo de un local en la calle Mansilla.

Fue en ese lugar donde, según testigos presenciales, la alcaldesa desautorizó a dos policías locales que trataban de poner fin a la fiesta y el ruido e identificar a los jóvenes presentes en el local.

Después de que el Partido Popular recibiera dos actas policiales, una de ellas incompleta y sin citar la participación de la alcaldesa, registró este jueves sobre las 12:00 horas una nueva petición para reclamar toda la documentación, anexos incluidos, que se encuentren en el Ayuntamiento con respecto a ese desalojo.

El Ayuntamiento dispone de cinco días hábiles para entregar la documentación y, por tanto, la fecha tope será a mediados de la próxima semana, martes o miércoles. Si después de esa fecha, el PP no ha recibido la documentación solicitada acudirá al juzgado para reclamarla y poder esclarecer la participación de la alcaldesa en el desalojo junto con el concejal de Deportes. En este sentido, el portavoz del PP, Alejo Riñones, afirmó este jueves que “nuestro grupo no puede hacer nada en tanto en cuanto no dispongamos de la toda la información”.

A la petición de acceso al expediente completo se han unido también Tú Aportas y Ciudadanos ya que quieren, al igual que el PP, conocer la implicación de la regidora en el altercado de la calle Mansilla.

El grupo municipalista, Tú Aportas, mantuvo una reunión en su sede para aclarar si solicitará la dimisión de la alcaldesa o si, por el contrario, irá más allá y buscará los apoyos necesarios para poder desbancar a la alcaldesa. Las dudas quedarán despejadas hoy ya que Tú Aportas informará en rueda de prensa sobre la decisión adoptada anoche en la asamblea.

En una hipotética moción de censura presentada por Tú Aportas, el PP tendría que consultar con la dirección provincial para que decida el partido ya que “no tengo capacidad para decidir eso” pero avanzó que “nosotros vamos a hacer lo posible para que Martín deje la Alcaldía en función de lo que diga el acta policial” y añadió que “si hay delito tendremos que denunciarlo porque es nuestra obligación”.

Fuentes del PP provincial, afirmaron ayer que su grupo en Béjar no apoyaría una opción que sería ingobernable porque “con 2 concejales, el Ayuntamiento de Béjar no podría ser gobernable” por lo que la moción de censura de Tú Aportas tiene dificultades para prosperar vistos los escasos apoyos con que cuenta.