La preocupación no se rebaja en la zona básica de salud de Alba de Tormes, que cuenta con más de cuarenta núcleos de población y 9.000 residentes. Su color sigue siendo el rojo al analizar el porcentaje de personas enfermas.

Sigue igual que en las últimas jornadas en el reflejo visual del análisis del número de positivos que acumula partiendo de los datos estadísticos de la Junta, que le adjudican cuatro nuevos positivos hasta llegar a los 120.

El repunte en el número de casos está vinculado, según señalan desde los municipios de esta comarca, “con el inicio de la realización de los test masivos en las residencias de la zona”. Cabe recordar que en estos municipios están ubicadas hasta trece residencias de mayores, tanto municipales como de índole privada. Así, desde el jueves de la pasada semana hasta el martes de la que ahora concluye se habrían llevado a cabo estas pruebas y como consecuencia las cifras siguen escalando.

“Se ha analizado tanto a residentes como personal sociosanitario de las residencias y cabe destacar que entre los que han dado positivo tenemos muchos que además son asintomáticos”, aseguró la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez.

Las medidas de seguridad, tanto en las residencias de mayores como en los núcleos urbanos, son muy destacadas. “Seguimos con desinfecciones diarias y podemos decir que el 99% de la gente usa mascarilla, pero tenemos que tener paciencia y seguir aplicando todos los protocolos preventivos”, señaló la regidora de la villa ducal que es donde se ubica la cabecera de salud de la comarca.

La alerta sanitaria en la zona “no ha bajado. La gente sigue confinada y en las residencias se han aplicado protocolos de aislamiento y sectorización con los mayores”, confirmó Miguélez.

La “sorpresa” ha llegado en forma de pacientes asintomáticos, tanto trabajadores como ancianos, que no presentan ni fiebre, ni diarrea, ni otros marcadores claros del coronavirus.

Como ejemplo de esta situación, relata que en las residencia de la villa ducal se encuentra una persona que volvió del hospital antes de que se decretase la cuarentena y presuntamente contagiada. A día de hoy “es positiva y asintomática. Eso se puede trasladar a otros muchos casos que se han conocido con los test. Ahora no tiene síntomas de ningún tipo desde hace 45 días, no es una persona enferma, pero sí positiva”, relató Miguélez. Relajar las medidas de confinamiento y bajar el nivel de alerta sanitaria por ahora no son propuestas que se contemplen en estos municipios.

“Me alegro de seguir en zona de Fase 0 si eso supone que no exponemos a la población a un posible contagio. Es mejor perder dos semanas así que perder los dos meses de confinamiento”, puntualizó Miguélez.

Al igual que ella otros alcaldes de la comarca han apostado por “no tener prisa”, a la hora de cambiar a Fase 1.

Por otra parte, en algunas de las residencias de la comarca en las que se han realizado los test se ha confirmado que el número de positivos ha sido cero. Este es el caso de la residencia de Galinduste y también de la ubicada en Sieteiglesias de Tormes.

