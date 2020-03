El peñarandino que dibuja para que los niños puedan colorear durante la cuarentena

Sobrellevar el aislamiento en casa con niños pequeños no es tarea fácil a la hora de que los padres compaginen su cuidado, sus tareas escolares y también, su entretenimiento. El ilustrador peñarandino José Raúl Casas (Jr Casas) y su pareja, Cristina, saben de primera mano cómo está siendo todo este proceso porque tienen en casa un niño de cuatro años. Aprovechando su faceta profesional, Jr Casas ha decidido compartir su trabajo gratuitamente con ilustraciones que los padres y cuidadores pueden imprimir desde un ordenador para que los niños las coloreen y desarrollen su creatividad. “La idea inicial surgió porque tenemos un niño de cuatro años y porque mi pareja, Cristina, también trabaja ahora desde casa y tenemos que dar tareas al peque. Al mismo tiempo tenemos un grupo de WhatsApp de padres del colegio en el que también se estaban compartiendo ideas y propuestas para los niños y pensé que era buena idea hacer una carpeta de dibujos y compartirla ahí”, explica. Ese fue el primer paso pero la idea del peñarandino pronto fue evolucionando y dando el salto a las redes sociales. “Al ver que mucha gente que escribe regala sus libros, otros dan charlas, otros incluso conciertos me dije a mí mismo que por qué no colgarlo en mis redes poco a poco, con un dibujo cada día y en eso estamos ahora”, añade. A estas alturas del siglo XXI nadie duda que las redes sociales son un motor de comunicación en el mundo y que precisamente el aislamiento se hace más soportable gracias a ellas. “Cada dibujo lo subo a mis redes sociales de Jr Casas en Instagram, Facebook y Twitter aunque la que ofrece mayor resolución a la hora de poder imprimirlo desde el ordenador es Twitter por lo que tengo en ella un mismo hilo fijo en el que voy colgando los dibujos y desde las otras dos redes voy derivando ahí para que la gente pueda también compartirlo”, señala.

“La respuesta está siendo muy positiva, no me esperaba tanta, y no dejan de crecer las visualizaciones”

“Mi intención es poder ir subiendo una ilustración cada día y así lo intento dentro de que tengo que compaginarlo con el cuidado del niño y con el trabajo pero la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva, no me esperaba tanta, e incluso me han incluido en una lista de actividades para los niños, la gente me escribe y en pocas horas las visualizaciones no dejan de crecer”, comenta. “En mi caso trabajo normalmente desde casa pero ahora, al venir también mi pareja, tenemos ambos que gestionar los horarios para dar a nuestro hijo las clases con el mismo horario como si fuera al colegio e incluso con su recreo. Por las tardes, ella se encarga del niño y yo me dedico ya en el despacho al trabajo diario y así intentamos llevarlo del mejor modo posible”, reconoce el ilustrador.

Gratis

Las descargas de los dibujos que comparte en sus redes sociales el ilustrador Jr Casas son totalmente gratuitas para todos aquellos que quieran imprimirlas y ofrecer a los niños una actividad creativa durante estas semanas. Un cohete espacial y un caracol son dos de las primeras propuestas ya disponibles.

