El paso adelante de Ciudad Rodrigo para recuperar una de sus joyas ocultas

“Se trata de poder mostrar a los visitantes esta parte del patrimonio y la historia de la ciudad con las debidas medidas de seguridad y conservación de los restos aunque de momento no se pueda realizar el proyecto de recuperación”, destacó ayer el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias Caridad.

El hallazgo se produjo el pasado año durante las prospecciones realizadas en el adarve de la Muralla

“El proyecto redactado para la recuperación de los restos, que incluye una intervención de gran calado, no se puede llevar a cabo en la actualidad ya que el Ayuntamiento no dispone para este fin los 160.000 euros en el que está presupuestado, por lo que se ha acordado la solicitud de una autorización por parte de Patrimonio para por lo menos no tener que taparlos de nuevo”, señaló Marcos Iglesias.

La actuación para la que el Consistorio solicita permiso a la Comisión provincial de Patrimonio supone la colocación de un techado que impida la exposición de los restos a los agentes meteorológicos, así como un vallado que aporte seguridad a los visitantes.

Entre los restos que se conservan del palacio de Amayuelas figura la única escalera helicoidal que se conserva en la ciudad y que formaba parte del histórico inmueble que al menos estuvo en pie hasta la mitad del siglo XVIII.