El paso a nivel de las esperas eternas que padece Salamanca

El paso a nivel de Babilafuente volvió a ser esta semana uno de los puntos más calientes de la zona en cuanto a tráfico se refiere. La temperatura subió cuando decenas de vehículos se vieron detenidos durante varios minutos por las barreras del paso a nivel sobre las vías del tren. La interrupción del tráfico duró más de 20 minutos, según calcula un transportista que sufrió casi todo el tiempo de espera, porque cuando él llegó, “ya había coches parados”.

El camionero explica que el tren de Madrid no fue el que detuvo el tráfico, sino que las barreras bajaron por orden del personal de la fábrica de bioetanol, o para las maniobras de los vagones que introducen o sacan la mercancía por ferrocarril de esta industria.

“El tren que viene con suministro o saca material desde tolvas o cisternas del bioetanol para hacer las maniobras corta la carretera aunque el convoy no llegue a la carretera”, detalla. “Las normas de seguridad parece ser que contemplan que las barreras tienen que estar bajadas, y eso te exaspera porque estás viendo que el tren viene hacia adelante, vuelve a ir para atrás,..” relata el transportista profesional indignado.

Otro agravante es que, por lo visto, la orden de bajada de barreras se produce desde Burgos y a veces, “parece que los operarios se olvidan de pedir que las vuelvan a levantar”, considera un ciudadano. Lo propio sucedió en esta ocasión, tras verse supuestamente finalizadas las maniobras. Pasaron varios minutos sin que se viera nada en las vías, lo que provocó que varios vehículos se arriesgan a atravesar esquivando las barreras, otros se fueron por el camino de Moríñigo o se dieron la vuelta y el resto esperaron.

Finalmente pasó el tren que procedía de Madrid y se levantaron las barreras. Este transportista además recuerda perfectamente que cuando hicieron la planta de bioetanol aseguraron que construirían una circunvalación. Considera que esta es urgente, así como la eliminación de este paso a nivel. Bajo su opinión esta carretera tiene mucho más tráfico que la de Gomecello, en la que se produjo una de las últimas eliminaciones de paso a nivel en la provincia.

Por su parte, el alcalde de Babilafuente, Lorenzo Bautista, es conocedor de esta realidad. “Es algo que siempre fue así y parece que la gente se ha acostumbrado”, argumenta.

No obstante, reconoce que la espera provoca muchos nervios, “sobre todo si vas con prisa”. Aun así, justifica que esta obra no es competencia del Ayuntamiento y no pueden hacer nada.