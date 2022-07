El ‘parque museo’ de figuras de madera en una pedanía salmantina

José Torres tiene 63 años y reside en Carrascal de Velambélez, una pedanía del municipio salmantino de San Pedro del Valle. José, un enamorado confeso del norte de España, es una persona entrañable y familiar. Trabajaba en la fábrica de Enusa, en Juzbado, hasta que un cáncer dio al traste con su vida laboral y tuvo que prejubilarse a la edad de 48 años.

Si algo aprendió de aquello “Torres”, como así le conocen en la pedanía, es a no perder ni un minuto de su tiempo, es por ello que se considera un hombre inquieto al que le gusta estar ocupado. Precisamente en la fábrica comenzaron a facilitarle maderas para iniciar una afición que a día de hoy ocupa gran parte de su tiempo.

Tallar madera y elaborar miniaturas de edificaciones y otros elementos es su pasión y sus obras pueblan el bonito parque de al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo con más de 25 piezas, “soy autodidacta, hago lo que me gusta y si no me sale como quiero, vuelvo a repetirlo”, confiesa Torres. “Lo primero que coloqué fue un hórreo asturiano, lo hice sin consultar a nadie, - dice José Torres entre risas-, habían cortado un árbol y en el hueco lo instalé con una base de hormigón”.

A partir de ahí, el propio Consistorio ha sido quién ha cedido gustosamente este espacio para que José siga colocando sus creaciones, incluso ha decorado los alrededores en función de ellas con flores, plantas y demás ornamentación. Trenes, carros, flores, aviones, barcos, molinos, hórreos gallegos y asturianos entre otras edificaciones... son solo algunas de las piezas que forman parte de este parque que ya es considerado y será siempre recordado como el de “José Torres”.

“No me aburro” es una de sus máximas, y es uno de los carteles que se puede leer a la entrada de su “taller de las ideas”, como él mismo ha nombrado. “Durante la pandemia, mi refugio fue este, aquí tallé cientos de piezas que he ido regalando, nunca he cobrado por ninguna de ellas, me gusta que la gente tenga un recuerdo de algo que he hecho con mis propias manos”. Se ayuda de maquinaria, confiesa que “cada viaje que hago a Salamanca, vuelvo cargado con alguna herramienta nueva”.

José mira con cierta melancolía las piezas colocadas desordenadas aunque cuidadosamente sobre las estanterías de su taller. Quién sabe si estará pensando en tallar la próxima para hacer sonreír a alguien cuando se la regale.