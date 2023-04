El orgullo de la tradición folclórica que se retoman en esta localidad salmantina

Los sones de los paleos de Santibáñez de la Sierra se escucharon este sábado de nuevo por las calles de la localidad. No era agosto, en el entorno de la fiesta de San Agustín, pero sí un día con numerosos vecinos e hijos del pueblo que regresaron por Semana Santa. Por tanto, un momento para que la actividad social y cultural del pueblo se dinamizara de nuevo y, por eso, entre las actividades programadas por la asociación caminera Acasa, se encontraba un nuevo homenaje a las danzas

Dirigidos por Manuel de Arriba y acompañados por el tamboril de Eduardo Hernández Alcázar, los danzadores y danzadoras, algunas de ellas nuevas en estos avatares, realizaron el tradicional recorrido por las calles de la localidad haciendo sonar sus palos. De regreso a la Plaza Mayor esperaban las tres danzas que se han colocado como un atractivo más para conocer el pueblo, su historia y tradición. Un cartel en madera y una pequeña letra de la cada danza invita al visitante a conocer un poco más del legado cultural de generaciones veteranas. Así, según explicaba Alfonso Santos, presidente de la asociación, “el Tani no se danza desde 1983; El caballero no se ha danzado nunca y El ramo, que fue el primero que se bailó en 1962”. Hubo momentos para el recuerdo y la emoción, sobre todo cuando el director de las danzas, Manuel de Arriba, quiso dedicar estas danzas a la veintena de personas de Santibáñez que han fallecido en los últimos tiempos. Y, como no, un agradecimiento a todos los danzadores, al tamborilero y todos aquellos que hacen posible el mantenimiento de este tipo de costumbre. Así, tras las danzas programadas, ya en la Plaza, algunos antiguos danzadores y danzadoras se atrevieron a coger de nuevo los palos y disfrutar recordando viejos tiempos (algunos, más recientes que otros, pero todos sin olvidarse de los pasos).

La celebración congregó a numerosos vecinos, que pudieron disfrutar también de la exposición de fotografías antiguas y el audiovisual con imágenes del pueblo que la asociación ha puesto en marcha en el salón del Ayuntamiento. Dos actividades de las muchas que ha llevado a cabo a lo largo de estos días de Semana Santa.