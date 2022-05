El obstáculo que hace que los pueblos salmantinos no aspiren a los fondos NextGeneration

“Los ayuntamientos no pueden asumir gastos para unas ayudas que puede que no lleguen”, afirman los alcaldes

En concreto, el Ayuntamiento de Cabrillas estudió la posibilidad de presentar una solicitud para la financiación de la instalación de placas solares en el colegio y la dotación de puntos de recarga para vehículos eléctricos “una instalación que además, de momento, tampoco es tan urgente para este tipo de pueblos”, destacó el alcalde.

Del mismo modo, los secretarios de la comarca de El Rebollar, en Ciudad Rodrigo, en reunión mantenida hace unos días, pusieron sobre la mesa “la imposibilidad de presentar proyectos a estos planes de recuperación porque la inversión inicial, no recuperable para los ayuntamientos en el caso de no resultar seleccionados, es una gran carga económica para los municipios de menor entidad”.

Hay otras situaciones que llevan a los pueblos a no confiar en la solicitud de estas ayudas del Gobierno, como es el caso de Guijuelo, que presentó un proyecto para la mejora del acceso al mercadillo, que fue denegada y que ha llevado a tomar la decisión de no presentar ningún proyecto más al no encajar las líneas de ayuda en sus necesidades de financiación.