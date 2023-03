El obispo salmantino en Chile: “Resido en un bunker porque la zona donde estoy hay poca vigilancia y mucha violencia”

—Mi familia era parroquiana, entonces me crié en un entorno al que le gustaba la religión católica. El antiguo obispo Don Mauro Rubio propuso a la comunidad ADSIS hacerse cargo de la parroquia de Santa Marta para reactivar sus servicios y pidieron catequistas. Por aquel tiempo, acudíamos todos los domingos a misa, tenía 17 años y me ofrecí. Tres años más tarde, en 1989, fui miembro del Sínodo Diocesano de Salamanca, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Salamanca y, a la vez, era catequista de jóvenes en Santa Marta. En ese momento, me adherí a la comunidad ADSIS donde comencé un proceso vocacional.

—Continúe trabajando y estando cerca de los jóvenes, una labor que siempre he desarrollado. Estuve en la parroquia de San Andrés de vicario parroquial y de encargado de la pastoral juvenil durante cinco años. Después, ADSIS me pidió que me hiciera cargo de la pastoral universitaria de Santiago de Chile y eso hice. Viajo mucho y en 2018 comencé a ser sacerdote en Chile.

¿Es complicado cruzar al otro lado del charco dejando aquí a su familia de sangre?

—Mi familia siempre me apoyó y sabían lo que había en cada momento. Formaba parte del marco de posibilidad, me desarraigué y mis padres lo aceptaron y me dejaron volar.

¿Es muy diferente la vida en Chile comparándola con la de España?

—Es todo muy distinto, la vida no es como aquí. En España, la gente disfruta de más comodidades, el salario mínimo cada vez es mayor o la sanidad y la educación son diferentes. En algunas zonas de Chile hay mucha pobreza y desigualdad. Por ejemplo, resido en un búnker porque en la zona donde vivo hay poca seguridad y mucha violencia. Incluso han entrado en la parroquia habiendo rejas.

El 2 de julio de 2022 el papa anunció que sería ordenado nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago de Chile, ¿qué sintió?

—Me llamaron y me quedé sorprendido. Nunca me lo había imaginado y tampoco estaba en ese espacio. La verdad es que me hizo ilusión pero hasta que acepté el cargo pasaron casi dos semanas desde que se me comunicó la decisión. Sabía que me cambiaría la vida, por ello, me fui de retiro y después acepté. Ahora, las cosas van viniendo solas.

La Iglesia chilena no está en su mejor momento por los casos de abusos sexuales de los últimos años, ¿cree que ahora se trabaja correctamente?

—No han sido años fáciles, tanto por los escándalos de abusos sexuales que salieron a la luz como por el estallido social del país, aunque poco a poco está volviendo la calma. Durante el estallido social vi cómo quemaron varias iglesias, queda mucho por hacer.