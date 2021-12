El nuevo regidor socialista ‘premia’ a Elena Martín con la tenencia de Alcaldía

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Béjar ha dado nuevas muestras del respaldo que ha ofrecido en las últimas semanas a su exalcaldesa, Elena Martín Vázquez, como consecuencia de su nombramiento como teniente de alcalde.

Ha sido el regidor en funciones, José Luis Rodríguez Celador, el que ha hecho el nombramiento después de la dimisión de Martín Vázquez y pese a que podría dejar de ostentar dicho cargo en apenas una semana. El nombramiento permite a Elena Martín seguir en la junta de gobierno local donde, por otra parte, sigue también la concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés. Y es que cabe recordar que la formación naranja a nivel provincial aseguró que, para mantener el apoyo al PSOE en la ciudad de Béjar, sería necesario que Elena Martín dimitiera también como concejala.

El nombramiento ha provocado malestar en el PP de Béjar al recordar cómo: “El pasado pleno ordinario, la señora alcaldesa de Béjar hasta ese día, presentaba su dimisión y anunciaba anteriormente en rueda de prensa que el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, pasarían a la oposición el mismo lunes. A pesar de esto, el alcalde en funciones, José Luis Rodríguez Celador, ha nombrado a la exalcaldesa primera teniente de alcalde y ella continúa actuando como si nada hubiese ocurrido, lejos de pasar a la oposición como habían anunciado. La ley obliga a celebrar un nuevo pleno de investidura antes del próximo día 15, donde se debe elegir un nuevo alcalde o alcaldesa”.

En este sentido, todo apunta a que el pleno no podrá celebrarse antes de ese 15 de diciembre por varias razones: tendría que convocarse la junta de portavoces y, al parecer, no se ha hecho. Hoy es festivo y hasta mañana no podría convocarse para reunirse el viernes como muy pronto y queda luego un fin de semana por medio. Por tanto, se iría a la semana que viene y la fecha tope para convocar la investidura termina el próximo miércoles. Además, como ya adelantó el alcalde en funciones, José Luis Rodríguez, durante el encendido del alumbrado navideño: “si hay cosas nuevas se estudiarán cosas nuevas. Nuestra postura es la que es y cada caso que se dé alrededor hay que valorarlo. Tenemos hasta el día 15 y nos tomaremos el tiempo que sea necesario para poder valorar todas estas situaciones”. Se refería a la propuesta de Tú Aportas para conformar una coalición con el PSOE hasta final de legislatura.