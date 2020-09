El nuevo intento de Béjar para convertir al río en eje del ocio y el turismo

El Ayuntamiento de Béjar retomará el proyecto de creación de un paseo fluvial entre la isla de la Aliseda y la ruta de las fábricas textiles con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas de ocio para los bejaranos y los visitantes.

La medida ha vuelto a la luz dentro de las propuestas acordadas por PSOE, TAB y Cs en el marco de los presupuestos destinados a cumplir objetivos de carácter social, la promoción del turismo, el comercio y la hostelería, así como la creación directa de empleo por parte del Ayuntamiento y el desarrollo de inversiones generadoras de empleo. En ese momento, el grupo municipal Cs se mostró satisfecho con el equipo de Gobierno “por haber tenido en cuenta nuestra propuesta y su inmediata ejecución en la realización de un paseo fluvial que enlace, de momento, La Tesa con la ruta de las fábricas”.

Sin embargo, el proyecto de construcción de un paseo fluvial desde La Aliseda o desde el recinto ferial no es una iniciativa nueva en la ciudad ya que fue objeto de compromiso por parte de varias corporaciones anteriores. En concreto, la conexión de La Aliseda con la ruta de las fábricas textiles fue una de las propuestas incluidas dentro del programa “Mirando al río” del PSOE durante el mandato de Cipriano González entre 2007 y 2011, que no llegó a ejecutarse. Después, la iniciativa la retomó el PP, que, tras llevar a cabo la transformación del solar de La Tesa en el recinto ferial, proyectaba un paseo fluvial con piscina natural incluida. Eran sus propuestas electorales, que no han llegado a ejecutarse por la pérdida de la Alcaldía.

Ahora se ha retomado el proyecto, que forma parte de un catálogo de medidas que el Consistorio pretende desarrollar a lo largo de los próximos meses con una dotación presupuestaria de un millón de euros. Dentro de esas medidas se incluye también la reposición del riego automático en la isla de La Aliseda, que fue objeto de robos y actos vandálicos.

La puesta en marcha del paseo permitiría ampliar el recorrido de la ruta de las fábricas, que actualmente es de cuatro kilómetros ida y vuelta. La duración del trayecto, incluido el regreso, es de una hora y media.