‘El Niño de Boadilla’: “Nací con la copla y con ella moriré; sin la música me faltaría media vida”

A sus 27 años, Sergio González, “El Niño de Boadilla”, ha llevado la copla participando en programas televisivos como A Tu Vera, en el que ha llegado a semifinalista recientemente. Es original de Boadilla, en La Fuente de San Esteban, y reside en Aldeadávila de la Ribera.

¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Esperaba llegar tan lejos?

—Siempre, siempre. Me gusta llegar lejos. Siempre tengo mucha fe en llegar así de lejos. Tanto que ha sido mi segunda participación en el programa.

¿Qué logros acumula ya a pesar de ser tan joven?

—Participé en A Tu Vera en 2020, un total de 19 galas, en 2021 vine de invitado...He estado también en programas de Castilla y León, y me he presentado a Got Talent, por el momento sin suerte, ya que seguiré intentándolo...he estado de artista invitado y dando conciertos.

¿Cree que sin la influencia familiar habría desarrollado el mismo gusto por la copla?

—Me viene de familia. Si ellos no hubieran estado tan pendientes podría haber habido otros estilos; de hecho hago variedad de estilos, para gente joven, aunque todo me lo llevo a mi terreno y lo interpreto de otra manera. Quiero ser alguien distinto en el mundo de la música.

¿Qué aportan esos matices?

—Hago copla antigua, baladas, música más moderna de artistas como Sebastián Yatra...Me muevo en otros registros, como Alejandro Sanz o Melendi. Tengo un amplio repertorio que voy renovando año tras año; siempre mezclando.

¿Cómo ha impulsado el entorno su carrera?

—Empecé con mi abuelo, pero después fue la propia gente, el público, que dijo: “Este chaval tiene que ir a concursos, se tiene que mover; tiene una gran voz”. Mis padres tomaron esa iniciativa de apuntarme, y poco a poco han ido saliendo cosas importantes.

¿Se sentía distinto de niño, debido a esa afición que otros no compartían?

—Me sentía distinto, pero me sentía genial, porque la copla es un género muy complicado y desde pequeño me gustaba trabajarlo con mi abuelo. Forma parte de mi vida, con ella nací y con ella debo morir.

¿Siempre fue autodidacta?

—Fui un año a la escuela de canto, pero en general si. Aunque el gran aprendizaje tanto vocal como escénico y de coreografía lo he aprendido a lo largo del 2020 y 2021 en el programa A Tu Vera, que es donde he trabajado conociendo a grandes profesionales y artistas geniales, que son los que me han ido aportando un pellizquito.

¿Cuál fue el punto de giro en su vida profesional?

—La alegría fue con este programa, en 2020, con la pandemia, momentos difíciles, y suena el teléfono para que participe en el casting. Dije que si, fuimos para allá y rompió todos los esquemas que yo tenía. Estaba muy ilusionado con entrar en un programa. Empecé con el tema de El Abuelo, de Manolo Escobar, que rinde homenaje para mí a quien me enseñó a cantar, y es una canción que nunca puede faltar en mi repertorio.

¿Qué significa para usted cantar?

—Para mí es una alegría muy profunda; es mi pasión. Sin la música me falta media vida. Si no me pudiera dedicar a esto sería una gran desgracia, porque esto es mi vida.