El municipio salmantino que vende viviendas y solares a precio de ‘saldo’ para combatir la despoblación

El banco de viviendas de Pizarral ha superado con éxito la publicación de los datos de viviendas y solares en venta dentro de la localidad hasta el punto de que dos tercios de las casas que se promocionaban en la página web del Ayuntamiento han tenido que retirarse porque ya han conseguido comprador.

Así lo daba a conocer el alcalde, Jesús Ángel Sánchez, al poner de manifiesto la buena acogida de un servicio que ha pasado de seis a cuatro viviendas porque se han vendido. Son cuatro transacciones en una localidad como Pizarral, que cuenta con 58 habitantes censados.

El Ayuntamiento estrenaba la web municipal el 7 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Rosario, la patrona del pueblo a la que no se pudo honrar como en años anteriores. Era una fecha significativa y, por eso, se habilitó ese día. Es decir, no han pasado ni dos meses y el banco de viviendas se ha modificado porque ya se han vendido cuatro de seis. El servicio sigue abierto, y como se recoge en la propia web, se ha creado “con el fin de dar mayor visibilidad a la venta o alquiler de inmuebles urbanos o rústicos en el término municipal. Cualquier propietario que quiera vender o alquilar puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento para que se le dé publicidad”. El Consistorio se limita a hacer de transmisor ya que el propietario decide qué datos aportar y la forma de contacto para negociar después con los posibles compradores”.

La cercanía de Guijuelo y de la autovía de la Plata, a menos de un kilómetro en línea recta, hace de Pizarral un buen lugar para descansar e invertir en una segunda residencia. No obstante, el Consistorio no ceja en su empeño de seguir creciendo en población y ha impulsado una campaña de empadronamiento entre los vecinos que acuden a esa segunda residencia, que descienden de Pizarral o que están empadronados en otros municipios cercanos. Todo ello con el fin de que “Pizarral no pierda sus raíces, su historia... Que no desaparezca en el olvido”.