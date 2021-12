El municipio salmantino donde gobiernan juntos PP y PSOE cuya armonía ya se resquebraja

El alcalde de Carrascal de Barregas, Guillermo Rivas (PP), ha cesado al primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Pedro Gallego, aunque, en principio, no conllevará una ruptura en el actual pacto de gobierno. Ambos, como cabeza de lista de los partidos a los que representan en el municipio, suscribieron al inicio de la legislatura un pacto de gobierno. Ahora, será el popular Justo Pérez el que asuma las funciones como primer teniente de alcalde, en tanto que el otro concejal socialista, Alejandro Gago, se incorpora a la Junta de Gobierno. Por su parte el popular Antonio Luis Rodríguez asume la concejalía de Obras y Servicios.

Según Gallego, su cese llega “porque no se respeta el pacto de igualdad que hicimos al inicio de legislatura y hay roces entre nosotros. No soy una persona que me deje manejar, pero así no se puede trabajar”. Además, el hasta ahora primer teniente de alcalde también aseguró que “hay que planificar el año que viene y el presupuesto y el alcalde ya lo tiene todo planificado. Como concejal del equipo de Gobierno, el regidor ha perdido mi confianza”.

Gallego, sin embargo, no aclaró cual será su posición ante el próximo pleno de presupuestos de la localidad, que todavía no se ha convocado y en el que su voto podrá ser decisivo para la aprobación de los mismos, puesto que el PP cuenta con tres concejales y el apoyo del socialista Alejandro Gago, una cifra que igualan los cuatro votos de Cs y deberá desempatar Gallego.

“Votaré en conciencia lo que crea conveniente para el pueblo”, señaló Pedro Gallego, que por ahora tampoco se ha planteado dejar el Consistorio ni su acta de concejal.

Por su parte, el alcalde, Guillermo Rivas, ha señalado que “durante este tiempo se ha producido un desgaste en las relaciones con el concejal socialista que ha desencadenado una pérdida de confianza hacia este edil por parte tanto del alcalde como del resto del equipo de Gobierno, lo que ha llevado a tomar esta decisión que se considera necesaria para poder seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Quiero agradecer su trabajo, el trabajo que ha realizado en favor del municipio durante estos meses”.

Cabe recordar que Carrascal de Barregas fue la primera localidad de la provincia que vivió una moción de censura en la actual legislatura. Apenas 95 días después de la toma de posesión en el Consistorio, los grupos del PP y PSOE, que suman 5 concejales, presentaron una moción de censura conjunta para desbancar de su sillón de la Alcaldía a Cándido Cabezas, de Cs (con 4 concejales), que llevaba en el cargo desde la pasada legislatura, aunque bajo las siglas de UPyD.