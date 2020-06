El mítico cartero salmantino que ha cumplido 100 años de edad

El señor Enrique “el cartero”, como todo el mundo le conoce en Peñaranda por el que fue su oficio durante varias décadas, vino al mundo en la vecina localidad de Aldeaseca de la Frontera un 29 de junio de 1920. Este lunes, se cumplió justo un siglo de aquel nacimiento y Enrique Romero Jiménez recibió un homenaje y una placa conmemorativa por su siglo de vida en la residencia San Pedro Advíncula, donde vive.

Con una memoria más que envidiable recuerda multitud de anécdotas de su dilatada vida “no habría periódico suficiente para reflejar todo”, reconoce el nuevo centenario salmantino. Su paso por el Ejército fue una de las épocas que más le marcaron: “El 7 de septiembre de 1938 me llamaron a la Caja de Reclutas para tallarme y ver si era apto o no apto para soldado y el 12 de septiembre me hicieron soldado, un día en el que se celebraba una corrida de toros con Domingo Ortega, Marcial Lalanda y daba la alternativa a Juanito Belmonte (hijo)”.

El señor Enrique recuerda, también, su boda con Victoriana Hierro, también de Aldeaseca de la Frontera, y madre de sus dos hijos, con la que compartió 21 años de matrimonio y que desgraciadamente falleció a los 51 años. “Tuve la suerte de que hubo unas oposiciones para cartero en Peñaranda y conseguí la plaza, ya estaba casado y teníamos a los dos niños”, cuenta el centenario. “Primero estuve en el reparto y después en las oficinas de la antigua calle Arenas, que estaban destartaladas y en las que había que pedir incluso permiso al jefe para hacer aguas menores”, comenta.

El señor Enrique vivió, además, todos los preparativos para construir un nuevo edificio que albergara Correos y que finalmente se levantó sobre el solar de las antiguas escuelas en la calle del Carmen. Además de su trabajo en Correos, Enrique Romero fue el gran promotor de la banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Cofradías con el apoyo del sacerdote Agustín Martínez Soler y también ayudó en la creación del grupo de majorettes, hoy desaparecido.

Todas estas vivencias y muchas más vieron, de nuevo, la luz en sus palabras en un cumpleaños donde no faltaron la tarta ni los aplausos emocionados.