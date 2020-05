El “miedo” del alcalde salmantino enfermo de COVID

Alcalde por amor a su pueblo y trabajador en la residencia de mayores de Tamames, Alfonso Valle Fiz abandona el aislamiento domiciliario tras 24 días luchando “contra el virus, sin apenas síntomas, y contra el miedo por la familia y por lo que pudiera pasar”.

–¿Cuándo conoció que se había contagiado de coronavirus?

–Al principio fue solo una sospecha, porque me encontraba bien, apenas algo de vértigo de vez en cuando, pero al trabajar con personas mayores estás más alerta ante cualquier síntoma sospechoso y me hicieron la prueba que dio positivo el día 12 de abril.

–¿Cómo se tomó la noticia del positivo en COVID-19?

–Lo primero que pensé fue en mi familia, en mis padres, pero era algo que tenía prácticamente asumido porque al trabajar en un entorno de riesgo desde que empezó la pandemia y con los primeros casos de la provincia detectados en Tamames, sabía que había una probabilidad muy alta de que también enfermara.

–¿Cuánto tiempo y en qué situación ha estado enfermo?

–Han sido 24 días de aislamiento, aunque afortunadamente este tiempo lo he podido pasar en casa, con mucho cuidado de no pasar el virus a mi familia, para lo que me aislé por completo en una habitación y ni siquiera compartíamos el baño. Por lo demás, he tenido la suerte de que no he sufrido los síntomas graves de la enfermedad, ni siquiera fiebre.

–¿Qué le pasa por la cabeza a un contagiado de coronavirus?

–Sensación de miedo; no se te va de la cabeza el poder contagiar a la familia ni tampoco las tragedias personales que se están viviendo, afectando tanto a mayores como a jóvenes, y que podemos ver todos los días en la televisión. Aunque afortunadamente mis síntomas han sido leves, ese miedo a poder empeorar, a necesitar ingresar en el hospital y a la UCI no te abandona durante el tiempo que estás en aislamiento.

–Trabaja en la residencia de mayores, ¿cómo es la situación?

–Afortunadamente, después de los últimos PCR realizados la residencia de mayores está limpia, pero sin duda son tiempos muy complicados tanto para los residentes como para los trabajadores. La residencia se blindó y se reforzaron las medidas antes del Estado de Alarma. Ya el día 6 de marzo se cerró el centro a las visitas e incluso los trabajadores decidimos aislarnos del resto del pueblo, saliendo de casa solo para ir a trabajar y de vuelta a casa directamente.

–¿Qué cree que puede haber influido en su sintomatología?

–Me gusta pensar que el hecho de formar parte del club ciclista Puchebike, de ser un apasionado del deporte y mantenerme en forma me ha ayudado a hacer frente al COVID-19 con más fuerza, a conseguir que aunque sí que sientes que te han dado una paliza no he tenido que pasar por la peor cara que está mostrando la enfermedad.

–Ahora ya con el negativo, ¿ha empezado la recuperación?

–Sí, empiezo con paseos pero también me subo a la bicicleta porque estoy convencido de que el deporte ayuda y porque es una pasión. Ahora ya me encuentro bien, voy notando cómo vuelvo a ser el mismo de antes y estoy cogiendo la forma de nuevo.

–¿Qué le ha enseñado esta desagradable experiencia?

–Que el coronavirus es algo que es necesario tomárselo en serio, porque aunque ahora pensemos que estamos en una mejor situación, que está más controlada la pandemia, la verdad es que el COVID-19 sigue estando entre nosotros. Por esto, como alcalde y como recuperado del virus, me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos.