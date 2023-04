El merecido homenaje al histórico médico de Macotera Agustín García

Don Agustín García Talavera fue médico de Macotera durante más de 30 años y, a partir de ahora, su nombre figura en la entrada principal del consultorio del municipio. El Ayuntamiento y la villa rinden así homenaje al sanitario que cuidó de la salud de los macoteranos en otros tiempos, en concreto desde 1911 hasta 1937 y desde 1949 hasta 1954 y que “dejó su huella entre ellos”, en palabras del concejal de Cultura, Francisco Jiménez Cosmes.

Podían haber sido “45 años si nos los hubiera interrumpido la Guerra Civil”, recordó su nieto Agustín Sánchez Talavera, en un emotivo discurso que arrancó el aplauso de los asistentes en diversas ocasiones. También asistieron al homenaje otros descendientes del médico homenajeado y de sus siete hijos nacidos en Macotera, Pilar, Feliciano, Pepe, Ramón, Maruja, Agustín y Joaquina.

El emocionante acto contó con unas palabras del alcalde, Antonio Méndez Ayuso, que dio a conocer el motivo del encuentro y agradeció la asistencia a los familiares del médico homenajeado. Posteriormente, intervino Francisco Jiménez explicando los pormenores del acto y de los pasos llevados a cabo para este nombramiento, entre los que destaca la aprobación en pleno extraordinario celebrado el 18 de julio de 2022 de este reconocimiento a la vez que el de don Agustín García Talavera y su esposa, doña Joaquina González Aguadero, como hijos adoptivos de Macotera.

“El tiempo que permaneció en Macotera tuvo que bregar con enfermedades propias del principios del siglo XX, epidemias generadas por infecciones múltiples, paludismo y otras como tuberculosis o desnutrición, falta de higiene, que debió hacer frente con las condiciones que se encontraba para trabajar y faltas de medicamentos”, argumentó el concejal de Cultura.

“Hombre de firmes convicciones, atendió a todos los Macoteranos por igual, ricos o pobres, labriegos o industriales, de derecha o de izquierdas”, recordó el nieto del homenajeado y leyó el siguiente texto que su abuelo escribió en 1945: “Mi vida es la medicina, para los que no necesitan nada por su fortuna y sobre todo para los necesitados, para los que no escatimo trabajo alguno y en los que he puesto todas mis ilusiones desde que terminé mi carrera”.

En relación al nuevo consultorio de salud, Francisco Jiménez explicó que se terminó hace dos años y medio, y no ha podido ser inaugurado hasta ahora. La adquisición del solar donde se edificó se hizo por compra a don Ataulfo y doña Rosalía, maestros nacionales reconocidos que ejercieron su magisterio en Macotera.