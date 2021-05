El límite de aforos lastra el tímido repunte del turismo rural en Salamanca

El final del estado de alarma a nivel nacional y la reapertura de los límites autonómicos no ha supuesto el boom que muchos podían esperar en materia turística en la provincia, pese a que sí está mejorando la situación en cuanto a reservas en alojamientos de turismo rural de una forma tímida.

La incertidumbre y el límite de aforos entre personas no convivientes lastran aún la situación del sector en la provincia. Y es que la normativa impone un máximo de ocho ocupantes en este tipo de alojamientos independientemente del número de plazas que tenga la casa.

Este fin de semana con San Isidro en sábado y sólo fiesta en Madrid capital, la situación no ha mejorado mucho sobre lo que cabría esperar en condiciones normales. Varias son las opiniones del sector que así lo especifican. Sergio Domínguez, da Valdefuentes de Sangusín, señala: “Este fin de semana me han llamado más y han hecho alguna reserva, pero todavía muy poco para las fechas que estamos. La gente está a la expectativa ya que hay mucha incertidumbre”. En la misma línea habla Paloma Martín, de Puente del Congosto, al indicar: “empiezan a llamar tímidamente te para los meses de julio y agosto. Este fin de semana yo lo tenía reservado de antes por unos franceses. Además, el mal tiempo no acompaña y en Castilla y León solo permiten juntarse dos grupos de convivientes, nada de amigos con lo cual también dificulta que salgan las reservas”.

En la zona de Arribes, la situación cambia un poco pero por la reciente apertura del Camino de Hierro. Ana Cámara, la presidenta de la asociación turística de Arribes sur: “En esta zona, más que la apertura geográfica, lo que se ha notado mucho es el arranque del Camino de Hierro. Sólo con el público de nuestra comunidad. Aunque, indudablemente, el que puedan alojarse un mayor número de personas en los alojamientos rurales, va a generar más reservas”.

También en otras zonas como Candelario empiezan a moverse las ocupaciones. Hay casos, por ejemplo, de clientes que habían aplazado sus reserva meses atrás y que, finalmente, pueden regresar a la provincia.